Sjøkabelen som forbinder den skotske øygruppen Shetland med resten av Storbritannia, har «store skader».

Det melder BBC. Ifølge politiet er kabelen på sørsiden mellom øyene og fastlandet kuttet. Øygruppens 23.000 innbyggere har dermed ikke lenger adgang til telefoni og internett. Dessuten skal det være umulig å bruke betalingskort i butikker.

Kabalen fortsetter fra Shetland til Færøyene lengre nordvest, som er del av Danmark. Denne strekningen ble skadet forrige uke, og er fortsatt under reparasjon.

Alastair Carmichael, som representerer Orknøyene og Shetland i det britiske parlamentet, sier til BBC at det vil kunne ta før kommunikasjonen gjenopprettes.

Fly- og fergetrafikk skal ikke være berørt. Rederiet Serco NorthLink Ferries uttaler at de ikke forventer noen problemer. Shetland går imidlertid inn i krisemodus fordi nødnumrene til brann, sykehus og politi kan være utilgjengelige for personer i nød.

Ifølge Páll Vesturbú, sjef for telekom på Færøyene, «antar» de at det var en fiskeskøyte som ødela kabelen forrige uke. Vesturbú betegner det samtidig som «uvanlig» at de har «to problemer på én gang».

Britiske myndigheter har ikke uttalt seg hva som kan ha skadet kabelen denne gangen, men skadene betegnes som store.

