Meløy Energi sier de kanskje ikke overlever vinteren på grunn av fastprisavtaler. Nå tilbyr de kundene penger for å bytte avtale.

De hadde tilbudt kunder i Sør-Norge å binde seg for 126 øre/kWh – og bestillingene rant inn. I løpet av en dag fikk de 800 kunder.

Avtalen ble fjernet i løpet av et døgn, men skaden var allerede gjort. For Meløy Energi er nemlig problemet at de må kjøpe dyr strøm i sør og selge den billigere. Siden har Meløy Energi tapt millioner. Mange millioner.

Situasjonen er så alvorlig at de nå vil betale kundene for å bytte avtale. NRK har sett brev der kunder har fått tilbud om 2000 kroner. NRK vet også om en annen som har fått tilbud om 4000 kroner.

Meløy Energi skriver på sine nettsider at de frykter selskapet vil gå konkurs:

«De mange gunstige fastprisavtalene vi solgte medfører nå store tap for Meløy Energi. Om vi må fortsette å levere kraft til de av våre kunder som har inngått de aktuelle fastprisavtalene, så vil Meløy Energi etter all sannsynlighet ikke overleve vinteren».

Meløy Energi eies av Meløy kommune.

– Det er en alvorlig situasjon. Det vil helt klart påvirke selskapet og oss som eier selskapet 100 prosent, sier ordfører Sigurd Stormo fra Arbeiderpartiet til NRK, og legger til:

– Det er faktisk en krise for oss.

