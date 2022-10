annonse

Selv om kunstnergjengivelser av B-21 har blitt publisert av US Air Force og Northrop Grumman, har det faktiske bombeflyet aldri blitt sett offentlig.

Det amerikanske flyvåpenet har endelig satt en dato for å rulle ut det hemmelighetsfulle B-21 Raider, da hovedprodusenten Northrop Grumman torsdag kunngjorde planene om å avduke den nye stealth-bomberen 2. desember.

Northrop annonserte datoen for utrullingen på Twitter, og lovet å «avduke verdens første sjette generasjons fly» med en dramatisk video som viser et fly skjult av et hvitt pledd – et vanlig motiv i selskapets reklame for bombeflyet.

On Dec. 2, we’ll unveil the world’s first sixth-generation aircraft. Stay tuned for your first look at the B-21 Raider. https://t.co/y5TJ8wOkY8 pic.twitter.com/SEWbsmVZR3 — Northrop Grumman (@northropgrumman) October 20, 2022

Arrangementet vil finne sted på Northrop Grummans anlegg i Palmdale, California, hvor B-21 er i produksjon.

Selv om utrulling av militærfly vanligvis ikke er store nyhetsbegivenheter utenfor verdens forsvarshandelspublikasjoner, omtales den offentlige avdukingen av det nye strategiske bombeflyet som «en stor begivenhet» i Breaking Defense. Den vil skape interesse i den amerikanske offentligheten og Pentagon-ledelsen vil garantert delta på avdukingsseremonien.

Selv om kunstnergjengivelser av B-21 har blitt publisert av US Air Force og Northrop Grumman, har disse illustrasjonene blitt nøye laget for å holde hemmelige viktige designtrekk. Det faktiske B-21-flyet aldri blitt avslørt offentlig.

2023

Så langt har Northrop avslørt at de har seks B-21 i produksjon, men den første flyvningen er ikke planlagt før 2023.

Det amerikanske luftforsvaret har bedt om 5 milliarder dollar for B-21 i regnskapsåret 2023, inkludert 1,7 milliarder dollar i anskaffelsesfinansiering. Selv om det umiddelbart ikke vil avsløre hvor mange bombefly som det vil kjøpe, planlegger US Air Force å gå til anskaffelse av minst 100 B-21-er totalt sett.

Ellsworth Air Force Base i South Dakota skal bli den første operative B-21-basen, med Whiteman AFB i Missouri og Dyess AFB i Texas som sannsynligvis vil følge etter.

