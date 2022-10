annonse

I Hånes småbåthavn i Kristiansand oppdaget de noen som hadde koblet opp en vaskemaskin på brygga.

– Det er klart at dette kan jo være et utslag av de høye strømprisene, sier Harald Hinna, enhetsleder for bygg- og eiendomsforvaltning i Kristiansand kommune, til NRK, og legger til:

– At noen tar seg bryet med å transportere en vaskemaskin til havna er i alle fall kreativt.

En kontrollør i småbåthavna i Kristiansand oppdaget noe uvanlig: en vaskemaskin i full gang. Den var koblet til havnas strøm- og vannuttak og stod på kaikanten.

På Kristiansand kommunes Facebookside tar de hendelsen med humor:

Men strømtyven i havna på Hånes er ikke alene. I havna på Justvik sto en «feilparkert» Tesla. Sjåføren hadde sneket til seg strøm på kommunens regning, forteller transportør i Kristiansand kommunes småbåthavner Kristen Flaa til statskanalen.

Det er ikke første gang han ser noen stjele strøm på denne måten. Om sommeren er det feriegjestene som er litt ekstra freidige. Da kobler mange bobiler seg på, sier Flaa.

