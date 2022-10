annonse

Når vi besøker en finere restaurant, forventes det gjerne at personalet ter og kler seg diskret, stilfullt og galant – som en hyggelig og avslappende ramme rundt måltidet.



Det gjelder kanskje ikke på ærverdige Bårdshaug Herregård ved Trondheim. Selv om både rommene og maten er i høyere prisklasse, har hotelldirektør Magnus Müller Lysholm angivelig latt det utvikle seg en ghettokultur, herunder bruk av slang i gjestenes påhør. Og hvis du klager, kan du risikere å henges ut i sosiale medier.

En gjest som hadde besøkt restauranten hos Bårdshaug Herregård, skrev i ettertid e-post til Lysholm om at maten og drikken var en glede, men at noen av kelnerne tiltalte hverandre med slang som «bro» og «bror». Gjesten synes heller ikke at kelneren var så diskret og behagelig som standarden er ved bedre spisesteder.

– Tusen takk for nydelig mat ! Og supert at vi fikk noe å skåle med aller først. (…) Dette ble en fin ramme rundt vår lille feiring, skriver gjesten.

– Vi stusset litt på hvordan kelneren tiltalte oss. Han var veldig direkte og brukte litt merkelig språk. Forstår at han er utenlandsk, men han var ikke så tilbakeholden og «mild» som en forventer at en servitør skal være, heter det videre fra gjesten, som hadde forventet noe høyere standard fra Bårdshaug.

Konfrontert med sine medarbeideres påstått mangelfulle profesjonalitet forsvarer Lysholm seg med å stemple gjesten som rasist og henge vedkommende ut i sosiale medier. Men det stanser ikke der. Lysholm stiller velvillig opp når NRK tar kontakt, og bidrar dermed til at uthengningen går riksdekkende.

Til tross for at Bårdshaug Herregård henger ut gjester som kommer med kritikk, herunder deler privat korrespondanse, bedyrer Lysholm overfor NRK at folk som er misfornøyd med etablissementets standard ikke trenger å frykte liknende behandling – så fremt de ikke går «rett personlig på en kollega».

– Vi kjenner på et ansvar og at dette må adresseres. Da er det noe med å løfte fram at disse holdningene, ytringene og verdiene på ingen måte er akseptabel, sier Lysholm til NRK. Han og hotellets ledelse valgte å offentliggjøre gjestens private korrespondanse for å «vise at de på Bårdshaug Herregård står samla».

– Det at jeg har to kolleger som har omtalt hverandre som «bror» når de har passert hverandre er for meg ekstremt innafor og et tegn på et godt arbeidsmiljø, legger Lysholm til. NRK har ikke spurt hotelldirektøren om slang lever opp til den internasjonale standarden for etablissementer som Bårdshaug.

Hos Google har flere gjester lagt igjen omtale av hotellet, som får en rating på 4,3 av 5 stjerner basert på 609 anmeldelser. Mens mange er positive, finnes det folk som mener å ha hatt en dårlig opplevelse hos Lysholm.

«Ufin betjening», skriver Marius, mens Anne kaller Bårdshaug Herregård et «dyrt hotell med dårlig service. Styr unna». Henrik tar kritikken et skritt lengre, og sier rett ut: «Det er ikke noe herregård dette!» For ordens skyld kan alle legge inn anmeldelse hos Google, selv om de ikke satt sin fot på et hotell eller restaurant.

– Herlig opphold i autentiske omgivelser, men middagen, med unntak av sjøkrepsen som var superb, var dessverre for salt (klippfisk), og fjellørretten som var overstekt til knusktørr. Frokosten var skikkelig nedtur hvor osteskivene var klistret i hverandre og kjøttpålegg var krøllet i kantene av tørrhet, skriver Herman.

– Restauranten kan strekke seg noe både på faglig kompetanse og kvalitet, heter det fra Jon, mens Olav, Bjørn, Rita med flere andre omtaler betjeningen som «hyggelig», «trivelig», «veldig serviceminded», «hjelpsomme» og «profesjonelle». Servicen er upåklagelig og maten er utsøkt, slår gjesten Svein fast.



Etter det Resett kan se, har NRK ikke forsøkt å innhente samtidig imøtegåelse fra gjesten. NRKs journalist har derimot kontaktet Antirasistisk Senter, som uimotsagt får gjenta påstandene om rasisme.

