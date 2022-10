annonse

Vi er inne i en dyrtid, og det påvirker også matproduksjonen. Økte kostnader til blant annet strøm og drivstoff må dekkes inn ved å legge på prisen. Det vil vi få mer av fremover.

– Kravene som kommer fra leverandørene nå er veldig høye. Vi skal prøve å forhandle det ned, men det blir en betydelig økning ved årsskiftet. At vi skal levere lavere priser fremover med de innkjøpsprisene, det tror jeg ikke noe særlig på. Det er en dødsvanskelig situasjon, sier Coops innkjøpsdirektør Tor Helge Gundersen til Dagens Næringsliv.

Gundersen trekker frem to dominerende leverandører som har økt prisene mye. Den ene er Gilde-eier Nortura, som har varslet ytterligere prisøkninger, slik at deres produkter det siste året har akkumulert seg til over 20 prosent.

annonse

Les også: Nordea: – Folk og mange bedrifter vil merke en strammere økonomisk situasjon (+)

– Vårt mål er å tilby matvarer av høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Prisøkningene vi gjennomfører har en direkte sammenheng med de ekstraordinære prisøkningene vi opplever på et bredt spekter av råvarer og emballasje, samt andre relaterte kostnader som energi, sier Kjell Rakkenes fra Nortura, og legger til:

– Vi fører forhandlinger direkte med våre kunder, og ser ingen grunn til å snakke med dem gjennom avisen.

annonse

Les også: Statssekretær frykter politisk ustabilitet: – Kombinasjonen av høye matpriser og høye energipriser er krevende (+)

For Mills som dominerer på majones og salater, er det samlede kravet det siste året på «godt over» den generelle matvareinflasjonen på 12 prosent, ifølge Gundersen i Coop.

Knut Heje fra Mills skriver følgende i en epost til Dagens Nærigsliv:

– Vårt mål er å tilby matvarer av høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Prisøkningene vi gjennomfører har en direkte sammenheng med de ekstraordinære prisøkningene vi opplever på et bredt spekter av råvarer og emballasje, samt andre relaterte kostnader som energi.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT

annonse