Hvorfor stemmer ikke alle på de etablerte partiene? De har jo styrt landet i mange år?

Kan det være som media, organisasjoner og noen politikere sier, at vi ser grobunn til en ny bølge av fascisme i Europa? Det samme som skjedde før krigen. På en måte så har de nok rett. Dengang måtte man rulle en trillebår med penger for et brød, vanlige folk mistet det de eide og endte opp i suppekø. Da vant protestpartiene frem.

Antirasistisk senter var ute for et dager siden og advarte om en høyrevind over Europa, og at den setter demokrati og menneskerettigheter til side. De skriver at tidligere selverklærte nazister tas inn i den politiske varmen i vårt nærmeste naboland etter å ha vunnet hver femte stemme. De forteller at i Spania, som var et fascistisk diktatur under Franco frem til 1975, har høyreradikale Vox fått plass i regjering, og at i fascismens hjemland Italia er deres allierte i partiet med navnet «Brødre av Italia» utpekt til valgvinner som første høyreradikale parti siden Mussolini.

Qasim Ali, leder i Minorg (organisasjon for minoriteter i Norge), sier at anti-muslimsk hat ikke er noe nytt i Sverigedemokraterna (SD). Det har ifølge Ali eksistert helt siden partiet ble grunnlagt av gamle nasjonalsosialister og hvit makt-aktivister i 1988. Videre hevder Ali at islamofobien imidlertid har kommet mer i forgrunnen siden årtusenskiftet, fordi de politiske hovedstrømmene har vært mer aksepterende overfor muslimfiendtlighet enn rasisme, antisemittisme og homofobi.

Årsak/virkning

Hva med å fokusere på årsaken heller enn virkningen? Ingenting kommer ut av intet. Alt har en årsak, uavhengig av om man liker den eller har berøringsangst og hisser seg opp over virkningen. Tåler de ikke å høre uenighet, eller tør de ikke å innrømme feil? Det er en god egenskap om man skal fundere på følgende problemstilling: «Protestpartier vokser og utfordrer de statsbærende.» Kan det være at mange bruker stemmeseddelen for å få en endring? At de etablerte partiene ikke gjør noe? I stedet lukker de øynene og kaller dem rasister. Men velgernes problemer forsvinner ikke av den grunn, de snur seg rundt og bruker stemmeseddelen. Det er en rett vanlige folk fremdeles har i et demokrati.

Protester kommer av misnøye, og vokser den burde etablerte partier fange det opp og gjøre noe. Om ikke så dukker det opp konkurrenter, slik som Sverigedemokraterna. Istedenfor å snakke om rasisme, burde man lytte til de som ønsker noe annet og legge det inn sin politikk. Men det ble ikke gjort, og nå er mange opprørt av virkningen.

