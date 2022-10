annonse

Nylig har Russland målrettet angrepet sivil bebyggelse og infrastuktur i Ukraina, blant annet boligblokker i hovedstaden Kyiv.

Handlingene kommer etter at russiske styrker drives tilbake fra deler av Luhansk og Kherson oblaster, samtidig som ukrainerne trolig stod bak angrepet som 8. oktober sprengte og ødela et stykke av broen over Kertsjstredet mellom Krimhalvøya og Russland.

Tretti prosent av Ukrainas kraftforsyning skal være satt ut av spill etter russiske dronetokt. Nå skal Russland dessuten, som ledd i sin ufrivillige tilbaketrekning, ha festet sprengstoff på demningen ved Kakhovka-kraftverket i nærheten av byen Kherson.

Hvis demningen brister, fryktes vannmassene å oversvømme over åtti byer og tettsteder. Det er Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som oppgir dette.

Zelenskyj kaller russerne «terrorister», en påstand som stadig vinner økt oppslutning blant EU-land, særlig Baltikum og Polen. Nå krever de baltiske statene Estland, Latvia og Litauen at det opprettes et spesialtribunal for Russlands «krigsaggresjon».

– Krigsforbrytelser blir forfulgt av ICC og Ukraina, mens krigsaggresjon kun kan forfølges av et separat tribunal, og jeg tror EU kan være i front her, sier Estlands statsminister Kaja Kallas på vei inn til EUs toppmøte fredag formiddag. Angrepene mot sivile, og mer spesifikt dynamitt på demningen, kaller Kallas rett ut «ren terrorisme», ifølge NTB.

– Vi må stå samlet i Europa i vår støtte til Ukraina – ikke bare i fordømmelsen av Russland, men også i å jobbe for et tribunal som kan holde Russland juridisk ansvarlig for de grusomme handlingene de begår, sier Latvias statsminister Krišjānis Kariņš. Litauens president Gitanas Nauseda tror imidlertid det blir «veldig vanskelig» for EU å bli enige om et slikt tribunal.

