annonse

Den norske stat eier over sytti selskaper i Norge. Blant disse finner vi børsnoterte giganter som Equinor, DNB og Yara, men også Vy (NSB), Posten, helseforetakene, Norsk Tipping og Vinmonopolet.



Med noen års mellomrom legger regjeringen derfor frem eierskapsmeldinger for å kommunisere sine prinsipper, prioriteter, mål, forventninger og begrunnelser som aksjonær eller foretaksmøte.

Forrige eierskapsmelding kom i 2019 under Erna Solbergs Høyre-ledede regjering (2013-2021). Nå har Arbeiderpartiet og Senterpartiet overtatt, og næringsminister Jan Christian Vestre kunne i dag fremlegge sin egen eierskapsmelding, angivelig tilpasset «et samfunn og en verden i endring».

annonse

– Det er tre år siden forrige eierskapsmelding ble lagt fram. Det er på høy tid å tilpasse eierskapspolitikken til et samfunn og en verden i endring. Denne regjeringen er opptatt av å være en aktiv eier for å sikre fellesskapets interesser.

Les også: Har allerede brukt opp ti prosent av grunnrenteskatten

– Derfor stiller vi tydeligere forventninger til selskapene enn noen gang tidligere og hensynet til bærekraft, klima og natur er forsterket. Vi skal aktivt utnytte det handlingsrommet vi har som eiere av noen av Norges viktigste selskaper.

annonse

Det uttaler Vestre i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet i dag. De oppsummerer sin eierskapsmelding med «People, planet, profit», det vil si at selskapene i sin jakt på profitt skal ta hensyn til klima, natur, risikostyring, åpenhet og rapportering, lønns- og arbeidsvilkår og ikke minst lederlønninger.

Ifølge departementet skiller den nåværende eierskapsmeldingen seg fra den forrige på en rekke punkter. De lister opp følgende:

Saken fortsetter.

Hensynet til bærekraft er tydeliggjort og forsterket i statens mål som eier

Nye og videreutviklede begrunnelser for statlig eierskap

Kategoriseringen av selskapene er forenklet og endret fra tre til to kategorier

Staten skal være en mer aktiv eier. Staten som eier vil aktivt benytte handlingsrommet innenfor selskapslovgivningens ansvars- og rollefordeling, på linje med det gode og ansvarlige private eiere gjør

Flere og tydeligere forventninger til selskapene

Les også: Vedum går til kamp mot lederlønninger i staten – vil unngå «lønnsadel»

Heretter skal lederlønninger ikke øke mer enn de ansattes lønninger – i kroner og øre. I børsnoterte selskaper som Equinor, DNB, Yara og Hydro vil toppsjefenes maksimale bonus reduseres fra 50 til 25 prosent av fastlønn, mens det i selskaper som helseforetak, Avinor og Bane Nor nå blir slutt på all bonus.

annonse

Statlig eierskap er prioritert i tilfeller som angår å beholde selskapets hovedkontor i Norge; samfunnssikkerhet og -beredskap; energi og naturressurser; bærekraftig omstilling; infrastruktur, monopoler og tildelte rettigheter; og fellesgoder og sosial eller geografisk fordeling, heter det i eierskapsmeldingen.

I forkant av meldingen hadde Vestre varslet et «farvel med Høyres dogmatikk om at det er et mål å redusere statlig eierskap». Regjeringen vil både kunne kjøpe og selge eksisterende og nye selskaper og opprette nye selskaper, skrev E24 17. oktober.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT