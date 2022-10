annonse

De fire russerne som ble pågrepet mistenkt ulovlig fotografering, er nå løslatt. De tre andre russerne som ble pågrepet med droner i bagasjen, sitter fortsatt i varetekt, mistenkt for brudd på sanksjonsloven.

30. september høynet justisminister Emelie Enger Mehl beredskapen her i landet. Bakgrunnen var at Finland, Estland, Latvia, Litauen og Polen alle hadde stengt sine grenser for russere med turistvisum. Dermed var Norge det eneste EU- og Schengen-landet som fortsatt har åpen landegrense til Russland eller Hviterussland.

Mehl avviste å stenge Storskog grensested i Finnmark, og beordret isteden høynet beredskap det politi og tollvesen. Det ble begynnelsen på en rekke pågripelser av russere med droner, fotoapparat og bildemateriell i bagasjen.

11. oktober ble en russisk mann pågrepet på Storskog grensested ved Kirkenes i Finnmark etter at det ble funnet to droner og fotomateriale i hans bagasje. Saken ble kjent for offentligheten 13. oktober. Senere skal politiet ha antydet sammenfall mellom materialets innhold og mannens forklaring om at han har fotografert natur. Kilde: NRK

14. oktober ble en russisk mann pågrepet etter å ha filmet utenfor Tromsø lufthavn. Filmingen skal ha skjedd med drone. Etter sanksjonsloven med tilhørende forskrift er det forbudt for russiske borgere og selskaper å bedrive flyvning i Norge. Kilde: NRK

17. oktober ble det kjent at tre russiske menn og en russisk kvinne 11. oktober ble pågrepet i Mosjøen i Nordland etter at de skal ha tatt bilder ved et ikke navngitt anlegg som er underlagt fotoforbud. Nord for byen ligger Drevjamoen militærleir. I følgets bil fant de fotoutstyr og «relativt omfattende bildemateriale», men ingen droner. Kilde: NRK

De mange fengslingene fikk Russlands ambassade til å reagere. De kalte det en «psykose» som ikke bare kunne ramme russere, men også «enhver person med kamera».

Saken fortsetter.

Samtidig uttrykte de tro på at samtlige russere til slutt vil løslates. Nå har ambassaden fått delvis rett. I formiddag ble det kjent at de fire russerne som 11. oktober ble pågrepet i Mosjøen i Nordland, mistenkt for å ha tatt bilde av skjermede anlegg.

Hypotesen om at de fire er turister, er styrket etter gjennomgangen av det beslaglagte bildematerialet, opplyser Nordland politidistrikt i en pressemelding.

– På bakgrunn av politiets gjennomgang av bildematerialet har man ikke funnet grunn til å be om ytterligere varetektsfengsling. Politiet har så langt ikke funnet fotografier av skjermingsverdige objekter.

De fire i Mosjøen blir dermed løslatt fra varetekt. Varetektsfengslingen bygget på at følget skal ha blitt observert ved kystvaktbasen på Sortland lengre nord i fylket. Mannen som ble pågrepet ved Kirkenes i Finnmark, mannen som ble pågrepet i Tromsø og nå sist mannen som ble pågrepet i Hammerfest, er fortsatt varetektsfengslet.

Sistnevnte mottar juridisk bistand fra Elden Advokatfirma. Mannen har både britisk og russisk statsborgerskap, og mener å besøke Norge som britisk statsborger, selv om politiet fant hans russiske pass ombord i båten hans i Hammerfest.

Mannen skal siden i sommer ha drevet droneflyvning på Svalbard. Ukraina-forskriften slår fast at russiske borgere ikke kan fly noe som helst luftfartøy på norsk territorium. Elden mener forbudet mot droneflyvning ikke gjelder russere på Svalbard, og viser til Svalbardtraktatens krav om absolutt likebehandling av traktatstatenes borgere.

