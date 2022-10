annonse

Rema 1000-medeier Ole Robert Reitan har «full respekt» for valget til broren Magnus om å flytte formuen til Sveits.

– Heldigvis er vi tre individer som eier Reitan-gruppen, og Magnus sine valg er Magnus sine valg, som han tar sammen med sin familie. Det har jeg full respekt for. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Ole Robert Reitan til Dagens Næringsliv.

Selv liker han seg imidlertid i Oslo, og trekker frem rekreasjons- og turmuligheter i de store skogene som omgir byen:

– Jeg har sagt at jeg trives veldig godt med å bo i Oslo og sykle i Nordmarka, og det har jeg ingen planer om å forandre på.

AP og SP-regjeringen har strammet til på en rekke skatter og avgifter. Dette har ført til at mange store kapitaleiere har forlatt Norge, ikke minst Kjell Inge Røkke.

– Jeg var i en middag med masse næringslivsaktører i går kveld, og alle var i harnisk over alle skattene. Jeg så rundt bordet, og det så ut som en gjeng som har gjort det ganske bra i livet, forteller Reitan.

Reitan-familien er god for 60 milliarder kroner, anslår Kapital. Rema 1000 har 42.000 ansatte som driver 4.000 butikker i syv land. De fikk i fjor et resultat på 5,6 milliarder kroner, og Reitan-familien har tatt ut et utbytte på 1,5 milliarder.

