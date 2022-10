annonse

Den politiske strategen og tidligere rådgiveren til Donald Trump, Steve Bannon, ble fredag dømt til fire måneders fengsel for å ha utvist forakt for Kongressen.

Bannon ble kjent skyldig i saken i juli. I tillegg til fengselsstraffen, må Bannon også betale en bot på 6.500 dollar, rundt 69.000 kroner.

Bakgrunnen for dommen er at han ikke møtte til en høring om stormingen av Kongressbygningen i januar 2021. Han ble kjent skyldig både for at han ikke møtte opp til tross for at han var blitt stevnet, og for at han ikke ga Kongressen dokumenter de hadde stevnet ham for.

Bannon risikerte opptil to års fengsel.

I september ble han også tiltalt i en sak i New York som ikke har sammenheng med den det falt dom i fredag. I denne er Bannon anklaget for å ha svindlet givere som ga penger til en innsamling for å bygge en mur mot Mexico.

– Feil

Bannons advokater sier at en dom som innebærer fengsling ville være feil, fordi han ikke trodde han brøt loven. Snarere, sier de, fulgte Bannon kun råd fra sin tidligere advokat, melder NPR.

– Skal en person som har brukt et helt liv på å lytte til eksperter – som sjøoffiser, investeringsbankmann, bedriftsleder og presidentrådgiver – fengsles for å stole på råd fra advokatene sine? argumenterer Bannon-advokatene Evan Corcoran og David Schoen.