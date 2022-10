annonse

Boris Johnson har avbrutt ferien sin i Karibia, trolig for å prøve seg på et comeback.

Ifølge BBC har han allerede støtte fra over 100 partifeller i Underhuset, noe som er minstekravet for å kunne stille som lederkandidat til Det konservative partiet, men Johnson selv har ennå ikke bekreftet at han stiller, skriver NRK. Det er imidlertid ventet at han snart vil annonsere det.

Samtidig tviler flere Tory-politikere på at det faktisk stemmer at Johnson har nok støtte. Foreløpig har kun 186 av Det konservative partiets 357 parlamentsmedlemmer offisielt gått ut med hvilken kandidat de støtter, og 114 av dem er til fordel for Rishi Sunak.

Fristen for å nominere kandidater er klokken 14 mandag. Hvem som går av med seieren, skal deretter avgjøres av partimedlemmene i en avstemning i løpet av uken, og den nye lederen skal presenteres fredag 28. oktober.

Boris Johnson ble presset il å gå av som statsminister i sommer på grunn av flere skandaler. Liz Truss overtok deretter som statsminister, men trakk seg igjen torsdag denne uken og ble dermed Storbritannias kortest sittende statsminister noensinne.

Politikkprofessor Tony Travers sier til NRK at den politiske krisen Storbritannia nå gjennomlever er dyp og verre enn andre verdenskrig fordi «regjeringssystemet fungerte ganske godt da». – Vi har en politisk krise som har ført til en økonomisk krise som igjen påvirker politikken. Storbritannias rykte internasjonalt som et stabilt demokrati ser definitivt mindre overbevisende ut enn for tre eller fire år siden, sier professoren til statskanalen.

