Giorgia Meloni avla eden i presidentpalasset i dag.

Hun blir dermed Italias første kvinnelige statsminister noensinne. I går presenterte hun sin nye flertallsregjering for presidenten. Den består av hennes eget parti Italias brødre, Matteo Salvinis parti Ligaen og Silvio Berlusconis konservative Fremad Italia.

Ni av regjeringens ministre kommer fra Italias brødre, fem fra Ligaen, fem fra Fremad Italia, og fem er teknokrater uten partitilhørighet. Salvini er utnevnt til vise-statsminister. Regjeringen begynner å arbeide allerede i morgen.

Meloni (45) har markert seg som en forsvarer av italiensk identitet og familieverdier og motstand mot masseinnvandring, islamisering og radikal kjønnsideologi. Hun har også hatt flere utspill mot «storkapitalen».

Italias nye innenriksminister, Metteo Piantedosi (59), var stabssjef for innenriksdepartementet under Salvini. Han er en teknokrat med sterkt fokus på sikkerhet og innvandring som har tilbragt hele sin karriere innenfor offentlig administrativ ledelse. Siden august 2020 har han vært fylkesmann for Roma, opplyser Valeurs Actuelles.

Forsvarsminister blir en av grunnleggerne av Italias brødre, Guido Crosetto.

Mye har tydet på at Italia med Meloni ved roret vil legge seg nærmere Polen og Ungarn i EU-politikken, men listen over ministre viser at hun ønsker å berolige sine europeiske partnere. Giancarlo Giorgetti, som regnes som Ligaens moderate og EU-vennlige ansikt, blir økonomiminister. Utenriksminister blir Antonio Tajani, som var president for EU-parlamentet mellom 2017 og 2019. Han står nær tidligere statsminister Berlusconi. Tajani er også utnevnt til vise-statsminister.

Senatet og Underhuset har valgt hhv. Ignazio La Russa og Lorenzo Fontana som presidenter. La Russa er medgrunnlegger av Italias brødre sammen med Giorgia Meloni. Fontana beskrives av det konservative franske tidsskriftet Valeurs Actuelles som en nær alliert av Salvini med «ultrakonservative standpunkter på abort og homofilt ekteskap».

