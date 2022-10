annonse

Ni klimaaktivister gikk inn hos en Volkswagen-forhandler i Tyskland og limte seg fast til gulvet i Porsche-avdelingen for å protestere mot klimaendringene.

Aktivistene tilhører en gruppe som kaller seg Scientist Rebellion, og krevde at Volkswagen skulle drive lobbyvirksomhet for å avkarbonisere bilindustrien, opplyser Daily Mail.

Etter noen timer begynte de å klage over at de ikke hadde mat, ikke kunne gå på toalettet og at personalet hadde nektet å gi dem en bolle til å urinere og gjøre fra seg i.

Ifølge en av aktivistene, Gianluca Grimalda, anerkjente personalet deres rett til å demonstrere, men uten å prøve å legge til rette for det. Da arbeidsdagen var over slo de av lyset og varmen og etterlot demonstrantene på betonggulvet, skriver ABC Nyheter.

– De avviste vår forespørsel om å gi oss en bolle så vi kan urinere og avføre på en anstendig måte mens vi er limt fast. De har også slått av varmen, sa Grimalda på Twitter.

Han klaget også over at hånden hans, som han hadde dekket med superlim og klistret til gulvet, var hoven. Etter at den var blitt undersøkt av en lege som advarte om fare for blodpropp og anbefalte umiddelbar overføring til sykehus, gikk han med på å forlate aksjonen.

Grimalda ble da arrestert, og opprørspoliti pågrep resten av aktivistene.

