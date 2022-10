annonse

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) sier vi ikke kan lukke øynene for det som skjer i Middelhavet.

De mener Regjeringen må ta et felles initiativ med andre europeiske land for å styrke redningskapasiteten i Middelhavet, og etablere en uavhengig grenseovervåkingsmekanisme for å forhindre pushbacks.

– Den siste tiden har det vært lite fokus på flyktningene som risikerer livet for å komme seg over til en trygg fremtid. Vi har vært opptatt av pandemi, og nå krigen i Ukraina. I skyggen har mennesker fortsatt å drukne i Middelhavet, skriver Jon Ole Martinsen fra NOAS i Agenda Magasin, og legger til:

– Ifølge frivillige organisasjoner har over 250.000 båtflyktninger, som har forsøkt å ta seg over Egeerhavet til Hellas de siste seks årene, blitt sendt tilbake til Tyrkia.

Martinsen skriver at «vi må åpne øynene og ta innover oss hvilken tragedie som foregår ved våre grenser. Vi kan ikke bare akseptere at barn og voksne dør fordi vi vil hindre mennesker på flukt å komme hit.»

– Det er på tide at vi står opp og forsvarer de verdiene som Europa bygger på, og en av disse er den grunnleggende menneskerettigheten – retten til å søke asyl, hevder han, og fortsetter:

– I likhet med Redd Barna, ber vi derfor Norge om å ta et felles europeisk initiativ som sørger for at det etableres en effektiv og uavhengig grenseovervåkingsmekanisme, samt at redningskapasiteten i Middelhavet styrkes for å redde liv.

