I en ny studie undersøkte forskere følelser og handlinger knyttet til klima hos 23-åringer i 28 ulike land. Deriblant Norge.

Målet var å finne ut hvor mange som har klimaangst og hvordan det er koblet til å ta klimavennlige valg.

Forskerne fant at klimaangsten i de ulike landene var relativt høy. Det forventet de også. 65 prosent av finnene svarte at de var «ekstremt bekymret». 48 prosent av nordmennene svarte det samme, skriver Forskning.no.

I studien skriver forskerne at klimaangsten først og fremst kommer som følge av informasjon fra mediene.

Ifølge studien er nordmenn blant dem som scorer høyest på en sammenheng mellom følelser knyttet til klima og det å handle. Forskerne forklarer at bevissthet og angst rundt klima kan slå to veier: positivt og negativt. Bevissthet og angst kan føre til handling, og det kan føre til at man tar klimavennlige valg, eller til aktivisme. Forskerne mener at angsten kan gjøres om til handling. Da kan klimaangst til syvende og sist være en fin ting.

Britiske forskerne fant ut at de som hadde klimaangst, også gjorde mer for å spare energi, kjøpe brukt, leie eller låne gjenstander i stedet for å kjøpe nytt, men at andre sider ved livsstilen forble uendret. De spiste ikke mindre kjøtt, og de kjørte like mye bil.

En student som var gjest i podcasten «Universitetsplassen» fra Universitetet i Oslo (UiO) tidligere i år, uttalte at «jeg måtte en stund unngå å lese nyheter og gå ut av klasserommet når vi snakket om klimaendringer». Men etter hvert klarte hun å utvikle denne fremtidsfrykten til kampvilje. Hun begynte å engasjere seg både politisk og i miljøbevegelsen.

