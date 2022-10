annonse

USA må ta høyde for at Kina kan ta militære grep mot Taiwan mye tidligere enn selv de mer pessimistiske advarslene.

FT melder at Washington stadig blir mer bekymret over trusselen Kina utgjør mot Taiwan. Sjefen for den amerikanske marinen, Admiral Mike Gilday, advarer om at det amerikanske militæret må være forberedt på en mulig kinesisk invasjon av øystaten allerede innen 2024.

I fjor fortalte admiral Philip Davidson, daværende sjef for Indo-Pacific Command (INDOPAC), kongressen at det kinesiske militæret kunne ta grep mot Taiwan før 2027. Den gang ble Davidsons advarsel delvis bagatellisert, men det siste året har militære tjenestepersoner intensivert advarslene.

– Når vi snakker om 2027-vinduet, må det i mitt hode være et 2022-vindu eller potensielt et 2023-vindu. Jeg ønsker absolutt ikke å være alarmistisk. Det er bare at vi kan ikke ønske det bort, sa Gilday til tenketanken Atlantic Council onsdag.

Gildays kommentarer kom to dager etter at USAs utenriksminister Antony Blinken sa at Kina var «fast bestemt på å forfølge gjenforening på en mye raskere tidslinje» etter å ha bestemt at status quo ikke lenger var akseptabelt. Kina hevder suverenitet over Taiwan og har advart Washington om konsekvenser mot å fremme pro-uavhengighetskrefter i landet.

Økt spenning

Ved åpningen av det kinesiske kommunistpartiets 20. kongress søndag, beskyldte president Xi Jinping «eksterne krefter» for å forsterke spenningen over Taiwansundet. Xi antydet videre at eksterne aktører ville være ansvarlige hvis Kina «følte seg tvunget til å angripe» landet.

Den økte bekymringen for kinesisk militær aktivitet mot Taiwan har økt i kjølvannet av Nancy Pelosis besøk til Taipei i august. USAs president Joe Biden har ved fire anledninger advart Kina om at USA vil gripe inn militært for å forsvare Taiwan fra et uprovosert angrep.

I og med at spenningene over Taiwansundet øker, vil Kongressen snart stemme over en lovgivning som vil finansiere våpensalg til Taipei. Lovforslaget øremerker 10 milliarder dollar over fem år i det som vil være det første tilfellet av USA-finansiert våpensalg til Taiwan. Tidligere har taiwanerne selv betalt for amerikanske våpen som først måtte bli godkjent for salg av Washington.

