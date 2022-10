annonse

Det er «hensynsløst» å fortsette med et forbruk som fører til store miljøutslipp, mener leder av Natur og ungdom Gina Gylver.

– Det er et forbruk på steroider, på ingen måte i tråd med den livsstilen vi vet vi må over på. Vi står midt i en naturkrise, en klimakrise og energikrise som tilsier at vi må kutte i forbruk og spare, sier Gylver til Dagbladet Børsen, og legger til:

– Det er sinnssykt at vi fortsetter å ha et forbruk og et marked som fører til så store miljøutslipp.

– Det er utrolig usolidarisk i ei tid hvor resten av verden nå kjenner konsekvensene av vårt forbruk og livsstil, sier hun, og viser til «Earth Overshoot Day». Den markerer datoen der årets ressurser er brukt opp. I år falt datoen på 28. juli:

– Jeg tenker at når vi vet den dagen kommer stadig tidligere, da bør vi begynne å kutte i det unødvendige – da er Halloween et godt sted å starte, mener hun.

Gylver tror man kan få til hyggelige markeringer uten et forbruk som blåses ut av proporsjoner og bidrar til kjøpepress.

– Bruke mindre engangs. Da jeg var liten synes jeg det var morsommere å lage kostyme selv, enn å kjøpe masse ræl-

Det går fint an å ha det gøy på Halloween uten å kjøpe plast og pynt, mener hun.

– Kjøp ting som holder, eller bruk ting fra i fjor om igjen. Folk trenger ikke slutte med Halloween, bare det ikke gjøres på en måte som bidrar til massivt forbruk og kjøpepress i disse dager.

