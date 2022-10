annonse

Ghost peppers eller spøkelsespepper, også kjent som bhut jolokia, er en chilipepper dyrket i Nordøst-India.

I 2007 bekreftet Guinness World Records at spøkelsespepper var verdens sterkeste chilipepper, 170 ganger sterkere enn Tabasco-saus, skriver Wikipedia.

– Dette rekordforsøket er en personlig utfordring for å se hvor langt jeg kan presse meg selv og min kjærlighet til superhot peppers, sa verdensmesteren Gregory Foster, og la til:

– Som en chilielsker har jeg prøvd å fremme bevisstheten og spenningen rundt de supersterke chiliene der ute.

Foster er fra California og tok spiserekorden i San Diego, skriver Fox News. Han har allerede to andre verdensrekorder: rekorden for flest Carolina Reaper chili spist på ett minutt, som han vant i 2017, og den raskeste på tid til å spise tre Carolina Reaper chili, som han fikk i 2021. Carolina Reaper chili er mest kjent under navnet havannapepper eller habanero, og regnes som en av verdens sterkeste naturlige frukt med chilipepper.

Han forteller at dette var et utelukkende personlig forsøk på å oppnå enda en Guinness verdensrekord i tillegg til hans nåværende. Foster sier videre at han elsker chili og liker å presse seg selv.

