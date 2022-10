annonse

Kampen for et oljefritt Arktis må bli høstens viktigste klimakrav til regjeringen. Vi ruster oss for en kamp mot Wisting-feltet i budsjettforhandlingene, skriver ungdomspolitikere og klima- og miljøorganisasjoner i et opprop.

De sier at klima og miljø var den viktigste saken for flest velgere under valgkampen for et år siden. Nå er det på tide at regjeringen viser at de tar velgerne på alvor, også i oljepolitikken, mener de.

Regjeringen lovet å være føre var på naturkonsekvenser av oljeproduksjon, «redusere den samfunnsøkonomiske risikoen og finansielle klimarisikoen som investeringer i olje- og gassvirksomhet medfører», og «støtte aktivt opp under et grønt skifte hvor man bygger på kompetansen fra olje- og gassindustrien innen nye næringsområder», skriver organisasjonene.

annonse

Les også: Strømselskap promoterte «klimafornektelse» (+)

De hevder at Wisting-feltet i Barentshavet er en «klimabombe» fordi det skal produsere olje til 2058, 8 år etter at verden skal nå netto null utslipp. Organisasjonene forteller at om vi vil forhindre en klimakatastrofe, er vi nødt til å unngå mer enn 1,5 graders oppvarming.

– Å bygge ut Wisting vil også være en stor finansiell risiko for staten, skriver de, og fortsetter:

annonse

– Når staten betaler det meste av utbyggingen på 60-75 milliarder kroner og oljeselskapet ikke har insentiver for å være varsomme med pengebruken, vil Wisting også være fullstendig gal prioritering i en tid der staten må stramme inn pengebruken.

Organisasjonene skriver videre at Regjeringen ikke kan la oljeselskapene planlegge for at verden ikke når klimamålene eller gamble bort skattebetalernes penger på risikable oljeprosjekter. De mener at vi trenger grønne næringer, ikke forurensende oljefelt, og at Wisting-feltet vil være en sinke for det grønne skiftet.

– Om vi skal lykkes med å få utslippsfrie skip på sjøen, batterier i produksjon og havvind ut på sokkelen, trenger vi at regjeringen prioriterer industrikapasiteten riktig, sier de.

Les også: FrP-politiker til Resett: – EUs hodeløse energi- og klimapolitikk skal ikke ødelegge for Norge (+)

Politikere og organisasjoner bak utspillet:

annonse

Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom

Astrid Hoem, leder i AUF

Synnøve Kronen Snyen, leder i Sosialistisk Ungdom

Naja Amanda Lynge Møretrø, leder i Changemaker

Elise Åsnes, leder i Spire

Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens Naturfond

Andrew Kroglund, generalsekretær i Besteforeldrenes klimaaksjon

Jonas Kittelsen, talsperson i Extinction Rebellion Ung

Ulrikke Torgersen og Tobias Stokkeland, talspersoner i Grønn Ungdom

Alberte Tennøe Bekkhus, leder i Rød Ungdom

Ane Breivik, leder i Unge Venstre

Hadle Bjuland, leder i Kristelig Folkepartis Ungdom

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT