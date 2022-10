annonse

Ethan Klein fra den populære youtube-kanalen H3H3 fikk kanalen sin suspendert fredag etter en vits om den konservative politiske kommentatoren Ben Shapiro.

Kommentaren til Klein gikk ut på at dersom det kom et nytt holocaust ville han at Ben Shapiro skulle «gasses».

– Hvis det blir et nytt Holocaust og folk begynner å samle jødene igjen, håper jeg at Ben [Shapiro] blir gasset først. Eller sist, sa Klein.

I den nå slettede podkast-episoden kritiserte H3H3 verten [Klein], Kanye West for sine antisemittiske tweets og gikk til verbalt angrep på Ben Shapiro for at nettstedet Daily Wire, som Shapiro driver har den politiske kommentatoren Candace Owens på laget som ifølge Ethan Klein har lært West sin antisemittiske retorikk, skriver Jerusalem Post.

Shapiro svart på Kleins uttalelser, og sa at «Hvis det var et nytt Holocaust, ville jeg håpet at Ethan og familien hans rømte. Men det er kanskje bare meg.»

Klein forsvarte seg til Shapiro og sa at kommentaren var en spøk, og selv om den var i dårlig smak, var vitsen mindre problematisk enn Shapiros plattforming av Kanye West og Candace Owens.

Suspendert etter press fra «hvite makt-folk»

Klein beklaget til fansen for kommentaren mot Shapiro siden suspensjonen vil bety at han ikke vil være i stand til å legge ut en ny podkast på en uke «på grunn av en dum spøk».

I en tweet skriver klein følgende om suspensjonen:

– Noen få hvite makt-folk har lykkes med å presse YouTube til å suspendere meg, en jødisk dobbelt-borger i Israel og USA, for antisemittisme.

— Ethan Klein (@h3h3productions) October 20, 2022

For fem måneder siden ble Klein suspendert for en annen kommentar, da han i en podkast-episode sa at «noen burde bombe» bygningen som er vert for en NRA-konvensjon i Florida.

Ethan Klein er en av Youtubes mest fremtredende podkast-verter og har omlag 6,13 millioner følgere på sin youtube-kanal H3H3 Productions.

