Vaktmesteren dekker mellomvalget i USA både dagene før, under og etter den 8. november.

Mellomvalget er viktig. Det kan gå mot et ikke så lite jordskjelv i amerikansk politikk. Det vil få utenrikspolitiske konsekvenser, som vil legge føringer også for Norge. Det er derfor viktig å prøve å forstå hva som virkelig skjer i amerikansk innenrikspolitikk.

Det vil bli rapportert, ikke fra det norske kommentariatets fjerne ståsted i Akersgata, eller fra de norske korrespondentenes like virkelighetsfjerne ekkokammer i Washington D.C. eller fra såkalte ‘USA-kjennere’ i elfenbenstårnet på Blindern eller Berkeley, men direkte fra den amerikanske grasrota i Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia og Florida. Der velgerne er, men der ingen av de ovennevnte noensinne har vært.

Vaktmesteren prøver å bringe kontekst, kontradiksjon og kritiske motforestillinger til en hovedstrømsjournalistikk som i dag er styrt av politisk korrekte narrativ og som i stor grad er redusert til ensidig propaganda og noen ganger ren desinformasjon.

Så følg med på Resett – og ta ikke alt du leser i avisen for god fisk, heller ikke det du leser her!

Vi tror ikke vi har sett lyset og at det er sant og balansert hvert bidig ord vi skriver. Vi vet vi er utilstrekkelige. Og noen ganger lar vi oss rive med i ellevill politisk satire fordi den galloperende politisk galskapen så til de grader er gått amok. Vi er ikke alltid snille, men vi er stort sett etterrettelige.

Men vi prøver bare så godt vi kan å komme så nærme fakta og sannheten som vi evner og makter slik at du selv kan få et alternativt perspektiv og et bedre grunnlag til å gjøre deg opp din egen mening og foreta dine egne valg.

Abonnér på Resett. Vi sparker til høyre og til venstre. Og vi tør der andre tier.

Vedlagt finner du noen smakebiter på Vaktmesterens tidligere rapporter fra den amerikanske grasrota:

