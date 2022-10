annonse

Verdens sentralbanker arbeider med digitale rubler, digitale kroner og digitale bolívarer. Den europeiske sentralbank er intet unntak.

Men hva skjer når hver borger får sin egen, digitale lommebok hos Den europeiske sentralbank? Overvåkning og statlig kontroll, advarer kritikere.

«Forestill deg at du er på vei til lufthavnen. Du drar fra hjemmet ditt om morgenen, og frem til du stiger ombord på flyet går alt automatisk, uten så mye som å fremvise et dokument. Du sjekker inn fra sofaen, hopper på flyekspressen og går igjennom passkontrollen uten å måtte berøre noe.»

annonse

Biometriske data scannes nemlig automatisk underveis på din reise, samtidig som din digitale euro-lommebok belastes. Tradisjonelle banker, herunder betalingskort og pin-koder, blir i beste fall ubetydelige.

Les også: Lekket bilde skal vise Kinas nye digitalvaluta

Uttalelsen tilhører ikke hvem som helst, men kommer fra Ralf Wintergerst, administrerende direktør hos Giesecke+Devrient. I likhet med de fleste har du neppe hørt om dette anonyme, men viktige tyske selskapet.

annonse

G+D, som selskapet gjerne omtales som, ble stiftet i 1852, har produsert pengesedler for Tyskland, EU og flere, og genererte i 2021 en omsetning på 24,8 milliarder kroner for eierne, adelsfamilien von Mitschke-Collande.

Selv om bruken av kontanter er på retur, har G+D slett ikke tenkt å gi seg. Nå er selskapet involvert i Den europeiske sentralbanks arbeid med konseptet central bank digital currencies (CBDC), sentralbankpenger. Digital euro vil tidligst kunne innføres i 2026, i første omgang ved siden av kontanter og bankinnskudd.

Saken fortsetter.

Joseph Huber, professor emeritus i økonomisk sosiologi ved Universität Halle, er ikke i tvil om at det er kryptovalutaer, fremfor alt Bitcoin, som har tvunget sentralbankene til å agere. Innovasjonen kom etter press utenfra.

– I dag betaler vi nitti prosent gjennom kontosaldo (summen av penger inn minus penger ut fra konto, red.anm.), og det er ikke lenger sentralbankpenger. Hvis kontanter forsvinner og kryptovalutaer i tillegg melder sin ankomst, er sentralbanken som valutaens vokter nærmest overflødig. Derfor må de nå følge etter.

annonse

Det sier Huber til Cicero. Han tror sentralbankenes motivasjon for å utvikle CBDC er større kontroll, for ikke å si mer finmasket kontroll. Komplekse algoritmer og bruk av stordata vil gi sentralbankene helt nye muligheter til å regulere pengemengden – ikke bare antall, men også hvor pengene allokeres.

Les også: Federal Reserve i villrede om digital dollar (+)

Covid-19-pandemien er et eksempel. Med dårlig tid, få tilgjengelige data og ikke minst krav om kort eller ingen saksbehandling måtte regjeringer innføre universelle støtteordninger, gjerne ved at hver person eller husstand fikk utbetalt et beløp uten behovsprøving. Formålet var å sikre basale behov som mat på bordet og tak over hodet.

Isteden ble store deler av støtten måket inn i aksjemarkedet, men også kryptovaluta og NFT-er: aktiva som både doblet og triplet seg i verdi på tolv måneder. Med CBDC kunne man for eksempel heller ha programmert det slik at 5.000 e-kroner av et støttebeløp på 10.000 e-kroner øremerkes bruk i dagligvareforretninger.

Videre kan sentralbankene innføre negative renter hvis de ønsker å øke folks konsum. Hvis pengene på sparekontoen har negativ rente og dermed implisitt en utløpsdato, vil folk nok velge å kjøpe varer som det nest minste ondet. Mulighetene er i grunn uendelige: Har du ikke tatt corona-vaksine? Da kan du ikke betale for flybilletter.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT