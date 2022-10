annonse

Kunnskapssektoren sliter med å forstå at den har et problem med rasisme og diskriminering, hevder forsker Mona Abdel-Fadil.

– Det som skiller denne sektoren fra andre, er en selvforståelse om at «her har vi ikke noe problem med rasisme og diskriminering fordi vi er så reflekterte, høyt utdannet og har en plan for likestillingsarbeidet», sett på spissen, sier hun til Khrono.

De skriver at det er forsker II ved HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter), Mona Abdel-Fadil som kommer med denne påstanden på nettstedet kifinfo. Hun forsker på rasisme og fiendskap mot muslimer ved HL-senteret. Hun er også en av tre kuratorer for utstillingen «U/synlig hverdagsrasisme i Norge», som inneholder 50 intervjuer med personer med ulik minoritetsbakgrunn.

annonse

Les også: Linda Noor i Minotenk mener handlingsplaner mot rasisme består av alt for mange fine ord

Abdel-Fadil ber regjeringen ta grep for at tiltak mot rasisme og diskriminering skal få en større plass på norske forskings- og utdanningsinstitusjoner.

Vi har en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion fra 2019. Men nå har den rødgrønne regjeringen startet arbeidet med å lage en ny handlingsplan. I den mener Abdel-Fadil at universitets- og høyskolesektoren må få betydelig plass.

annonse

Les også: Hevder politiet tillater rasisme og muslimhets

– Veldig få synes selv de har en utfordring når det gjelder fordommer. Det meste skjer på et ubevisst plan. Dette gjeld også i akademia, trass i at mange har kunnskap og er trent i å forstå maktstrukturer og hvordan de kan fungere. En er ofte blind for at en er med på å promotere fordomsfulle oppfatninger av andre. De kan for eksempel være at en fremstiller noe som «det eksotiske innslaget» på et institutt. Eller at en ikke har tatt bryet med å lære seg å uttale et fremmed navn rett, før en introduserer noe, sier Abdel-Fadil.

Hun mener at fordommer og rasistiske ideer ofte eksisterer på ubevisst nivå, og at man har ikke fått nok hjelp til å jobbe med mangfold i praksis i akademia.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT

annonse