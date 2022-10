annonse

Etter å ha signert en grenseavtale om territorialvann med Libanon, vil Israel omsider kunne begynne å utvinne sine havbaserte gassforekomster.

– En maritim grenseavtale mellom Israel og Libanon mellom Israel og Libanon vil bli undertegnet på torsdag, sa Israels statsminister Yair Lapid mandag, ifølge Reuters.

Avtalen markerer et betydelig kompromiss mellom naboer med en historie med krig og fiendtlighet, og åpner veien for offshore-energiutforskning og kan bli en kilde til å lette på spenninger mellom de to landene.

Den amerikanske mekleren har sagt at han håper avtalen vil bli signert på torsdag.

Europas redning?

Israel vil bli Europas største gassleverandør etter å ha signert den maritime grensen med Libanon, sa Israels statsminister Yair Lapid til den nederlandske motparten Mark Rutte etter et møte mellom de to mandag, ifølge Jerusalem Post.

De to statsministrene og Israels energiminister Karine Elharrar, som også var til stede på møtet, diskuterte måter å øke samarbeidet mellom Israel og Europa på energiområdet.

– Vi må jobbe sammen for å finne fornybare, grønne energiløsninger på mellomlang og lang sikt, understreket Lapid.

