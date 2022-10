annonse

– Er folk flest egentlig klar over hvor stor fare vi er i? spør en klimaaktivist.

– Akkurat nå gjør fossil brensel uopprettelig skade på klimasystemet og økosystemet som vi er avhengige av for å kunne leve, skriver han i Nettavisen, og legger til:

– Dette er ikke nødvendig, men vi velger så langt å tviholde på et system vi er komfortable med, fremfor å omstille oss, i tide, til et system som vi kan overleve med.

annonse

Les også: Strømselskap promoterte «klimafornektelse» (+)

Klimaaktivisten spør retorisk om folk flest egentlig ikke er klar over hvor stor fare vi er i, og hevder at klimaendringene hittil har gitt oss mer ekstremvær og issmelting, og nå utgjør en «direkte trussel» mot vår matsikkerhet.

– Dette burde du vite. Du burde også vite at klimaendringene ikke er reversible. Vi klarer ikke realistisk å fjerne den økte mengden drivhusgasser i atmosfæren. Det betyr at så ille vi lar fossilindustrien gjøre klimaendringer og ekstremvær, er så ille det kommer til å være resten av livet ditt, skriver han, og fortsetter:

annonse

– Du burde også vite nå at temperaturstigningen kan utløse flere selvforsterkende tippepunkter som straks de er utløst vil være umulige å stoppe.

Les også: Regjeringen insisterer fortsatt på elektrifisering av sokkelen: – Vi skal nå klimamålene våre (+)

Han forteller at årsaken til dette er fossilt brensel og at dette er noe vi har visst lenge, men at vi «av en bisarr grunn» har «valgt at de som er ansvarlige for klimakrisen ikke skal holdes ansvarlige».

– I stedet for å ha en «fear of missing out» på all fossil-profitten, så burde vi anerkjenne den enorme skaden det gjør på kloden og skrive under på ikke-spredningsavtalen for fossil brensel, mener klimaaktivisten.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT

annonse