Næringsminister Jan Christian Vestre er lite fornøyd med den påståtte lederlønns-festen i statlige selskaper.

Nå vil han kutte i lønnsveksten, og ingen statlige ledere skal få bedre lønnsvekst i kroner enn de ansatte i selskapet, ifølge VG.

– Det er ingen eierskapsmelding som har gått så langt før. Dette er en svært kraftig innstramming. Men jeg vil være en næringsminister som utretter noe, sier Vestre. Du kan lese mer om eierskapsmeldingen her.



Jan Petter Sissener er investor. Han har i årevis argumentert for at staten må betale ledere godt for å få tak i de beste folkene. Han er ikke begeistret for regjeringens forslag.

– Det virker som et horribelt forslag, sier han til NRK, og legger til: – Det er åpenbart at den sittende regjeringen ønsker å satse på middelmådighet.

Han mener ideen om at ledere ikke skal ha sterkere lønnsutvikling enn ansatte, er en forvridd tanke fra Vestre, som tilhører Arbeiderpartiet.

– Jeg vet ikke hvilke ansatte lederen skal sammenligne seg med, men skal man utvikle virksomheter, må man ha dyktige ledere. De koster penger, sier Sissener.

Saken fortsetter.

Styreleder i statlige Innovasjon Norge, Gunnar Bovim, har forståelse for at Vestre tar et radikalt grep. Han tror likevel grepet vil øke startlønnen for toppjobbene.

– Det er umiddelbart en risiko med det han foreslår: At det blir større press på inngangsverdien i lederlønninger fordi man ikke kan regne med alminnelig lønnsutvikling deretter, sier Bovim.

Styrelederne i Equinor og Statkraft ville ikke kommentere saken før eierskapsmeldingen er lagt fram i helhet fredag.

