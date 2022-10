annonse

Ungdom med minoritetsbakgrunn stoppes oftere av politiet. Det oppleves som diskriminerende. Snart skal det iverksettes et pilotprosjekt der de får en kvittering ved politikontroll.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har kartlagt erfaringer fra personer som møter politiet i det offentlige rom. Resultatet er rapporten «Kontroller uten kontroll».

Rapporten avdekker at minoritetsungdom mangler tillit til politiet. Det kommer fram i en spørreundersøkelse besvart av nærmere 1600 elever ved 12 videregående skoler i Drammen og Oslo. Torsdag 20. oktober ble rapporten presentert på Kulturhuset i Oslo, skriver Utdanningsnytt.

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon overleverte rapporten og åpnet med å sitere en ung informants beskrivelse av tilliten til politiet: «Tilliten er mistet for alltid. Den er null.»

– Dette er alvorlig, og han er ikke alene. Flere av respondentene oppgir at de er blitt stoppet uten at de får noen begrunnelse. Derfor er det på høy tid at vi spør om personer stoppes på grunn av etnisk bakgrunn. Og hvis ja, hva gjør det med tilliten til politiet? En tillit politiet er avhengige av for å utføre samfunnsoppdraget, sa Thon og la til:

– Dette handler ikke om at politiet ikke skal kunne kontrollere personer med minoritetsbakgrunn. Det er heller ikke sånn at politiet ikke skal være til stede der det begås kriminalitet. Det vi etterlyser, er saklig begrunnede kontroller, som ikke skjer på bakgrunn av etnisitet. Så enkelt.

Politiet har ikke lov til å stoppe og sjekke personer på gaten, kun fordi de har en synlig minoritetsbakgrunn. Likevel viser LDO-rapporten at såkalt «etnisk profilering» skjer i Norge.

Problemet er ikke nytt, påpekte Thon. Han viste til at Akhenaon de Leon, lederen av Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), har jobbet med problematikken i snart 30 år. De Leon var i salen.

I løpet av de årene OMOD har jobbet på feltet er organisasjonen blitt avkrevd dokumentasjon. Det er bakgrunnen for at de foreslo at politiet må gi alle som stoppes og kontrolleres en kvittering. Men en slik kvitteringsordning har politiet motsatt seg å innføre.

