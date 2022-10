annonse

De IS-tilknyttede kvinnene med norsk statsborgerskap har ikke bedt om bistand fra norske myndigheter. Men Redd Barna vil bruke tvang for barnas beste.

– Vi oppfordrer alle land som fremdeles har borgere som sitter fast i de syriske leirene, inkludert Norge, om å få fortgang i arbeidet med å hente sine hjem. Vinteren kommer, og forholdene i leirene sammenlignes allerede med tortur, sier Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna til Utrop, og legger til:

– Forholdene i leirene er ekstremt farlig oppvekstmiljø, og barna lever under forhold som utgjør en alvorlig trussel mot deres psykiske og fysiske helse. For hver dag som går vil det bli vanskeligere å rehabilitere barna til et normalt liv.

Rundt 11.000 utenlandske barn og kvinner er igjen i flyktningleirene, hvor risikoen for barn bare øker på grunn av eskalerende vold og et raskt spredende kolerautbrudd over hele regionen.

Frankrike henter hjem 40 barn og 15 kvinner fra Syria. Redd Barna ber Norge hente hjem de siste «norske» kvinnene som har vært gift med IS-krigere, og deres barn. Selv om de ikke har bedt om hjelp. Redd Barna mener at kvinnene i så fall må hentes hjem med tvang, sammen med barna, av hensyn til barnas beste.

Ifølge organisasjonen har ikke de IS-tilknyttede kvinnene med norsk statsborgerskap bedt om bistand fra norske myndigheter.

