annonse

Rishi Sunak har vunnet lederkampen i Det konservative partiet, og står dermed alene igjen som statsministerkandidat.

Ifølge The Sun, fikk Sunak fikk støtte fra et overveldende flertall av Tory-parlamentsmedlemmer, noe som gjorde det mulig for ham å kreve nøklene til nr. 10 og ble Storbritannias neste statsminister.

Sunaks motkandidat Penny Mordaunt trakk seg som kandidat kort tid før resultatet av nominasjonsrunden ble kunngjort av lederen for 1922-komiteen i partiet, Graham Brady.

annonse

– Jeg kan bekrefte at vi har én kandidat. Rishi Sunak er derfor valgt til leder av Det konservative partiet, sa Brady i kunngjøringen klokken 15 norsk tid. Han opplyste videre at Storbritannias neste statsminister vil holde en tale i Parlamentet klokka 15.30.

Fristen for å erklære støtte til en av de to kandidatene gikk ut mandag klokken 15 norsk tid. Søndag trakk tidligere statsminister Boris Johnson seg fra kampen, noe som gjorde at valget sto mellom Mordaunt og Sunak.