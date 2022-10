annonse

Før invasjonen av Ukraina hadde Russland store planer om å markedsføre og eksportere det neste generasjons tunge jagerbombeflyet, Su-57, og derivatet Su-75 til flere utenlandske militære kjøpere. Disse planene ser nå ut til å være i ruiner.

Ifølge Defense News, lider Su-57 av lav produksjonshastighet, så eksportmodeller er neppe tilgjengelige før slutten av tiåret. Når det gjelder det middels tunge Su-75, det såkalte «Checkmate»-flyet, har det kun blitt realisert i modeller og datagrafikk. Det har ennå ikke hatt en eneste vellykket testflyging.

For utenlandske kjøpere, gjenstår det kun Sukhoi 35 (Su-35) – det eneste russiske militærflyet i serieproduksjon – som er tilgjengelig for kjøp av større kvantiteter. Dette er Russlands karakteristiske tunge jagerbomber, men flyets kamppresentasjoner over himmelen i Ukraina har vært blandet, som kan få konsekvenser for attraktiviteten til flyet globalt.

Flere forhold

Selv før den russiske invasjonen av Ukraina var USAs Counter America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) en viktig faktor for å avskrekke potensielle kjøpere av Su-35 som Egypt, Algerie og Indonesia. For å fraråde land å kjøpe russiske våpen og nekte Russland inntektene fra disse salgene, vedtok Kongressen lovgivning som krever at den utøvende grenen sanksjonerer tredjeparter hvis de går til innkjøp av russiske våpen og militærfly. Flere land har kansellert kontrakter om å kjøpe russiske våpen og søkt tilsvarende forsvarsevner fra andre land, i stedet for å risikere amerikanske sanksjoner.

Nå har Ukraina-krigen og påfølgende sanksjoner en svært ødeleggende innvirkning på den russiske luftfartssektoren. Sanksjoner lammer den russiske kapasiteten til å fullføre utviklingen og masseprodusere neste generasjons kampfly som Su-57 og Su-75, ettersom mange russiske produsenter er avhengige av importerte avanserte maskinverktøy. Analyser av vrakrestene til Russlands missiler, droner og fly som har blitt skutt ned i Ukraina, har avslørt at de inneholder vestlige komponenter og undersystemer som ikke lenger kan eksporteres lovlig til Russland.

Russlands romfartsstyrker må også erstatte flere krigsfly som er tapt i kamp – inkludert et antall Su-35-er.

Svekket omdømme

Det militære omdømmet til det russiske flyvåpenet har måttet lide av de dårlige prestasjonene under invasjonen av Ukraina. Selv med en klar numerisk og kvantitativ overlegenhet over det ukrainske luftforsvaret, har Russland ikke klart å oppnå operativ eller taktisk overlegenhet over slagmarken fra luften. Videre er den militære attraktiviteten til Su-35 som en multirolle jagerbomber blitt redusert siden Russland angivelig har mistet to skvadroner i Ukraina på grunn av ulike defekter.

Disse forholdene får konsekvenser for Russlands eksport av militærflyet, som kan føre til at Su-35 kanskje ikke vil bli eksportert i betydelig antall dette tiåret.

Presset

Både ukrainske og russiske luftstyrker har lidd tap av militærfly i en slagmark definert av et bredt spekter av luftforsvarsevner. Billigere systemer som artilleri, missiler og droner har vist seg å være de mer avgjørende våpensystemene i konflikten. Russland skal ha byttet mer enn 60 Su-35 til Iran i bytte for flere tusen droner, som de nå bruker for å terrorisere ukrainske sivile og ødelegge kritisk ukrainsk infrastruktur.

Tynget av sanksjoner og presset for å erstatte Russlands ødelagte utstyr, har Moskva sannsynligvis ikke mange fly å selge, selv om det ønsker det. Hvis innkjøpsland begynner å ombestemme seg – og investerer i droner og annen rimeligere presisjonsstyrt ammunisjon – kan markedet for russiske kampfly begynne å avta raskt.

