annonse

Selvbetjente kasser sparer kunden for tid, særlig hvis du bare har noen varer i hånden. Og butikkene kan spare lønnskostnader.

Samtidig forutsetter systemet at kundene er ærlige. Butikkene har derfor utviklet en rekke mekanismer – både synlige og mindre synlige – for å kontrollere at kundene faktisk skanner alle varene de tar med seg.

Bruker butikkene også ansiktsgjenkjenning? Det gjør i alle fall den amerikanske kjeden Walmart. I delstaten Michigan, USA ble en kvinne (34) nylig tatt for å ha unnlatt å skanne en vare i den selvbetjente kassen.

annonse

Det var «loss prevention workers», antisvinn-medarbeidere, som la merke til at kvinnen ikke skannet alt hun hadde, og konfronterte henne. Kvinnen skal da ha blitt sint og nektet, og forlot stedet før noen fikk sukk for seg.

Les også: Butikk tilbyr varm øl: – Folk får kjøle ned ølen sin hjemme



Walmart hadde forståelig nok kvinnens ansikt lagret på overvåkningskamera, og en gjennomgang av materialet skal ha vist at hun flere ganger siden april har unnlatt å skanne varer, angivelig til en samlet verdi av 1.000 dollar, skriver NY Post. Det endte med at kvinnen senere ble pågrepet av politiet.

annonse

Det går ikke frem av saken om Walmart gjennomgikk videomaterialet manuelt eller har programvare for ansiktsgjenkjenning, og kjeden selv har uttalt seg vagt om tematikken. Flere medier har imidlertid skrevet at Walmart bruker slik teknologi til alt fra å ferske butikktyver til å fange opp misfornøyde kunder samt ikke minst holde oversikt over alle som er bannlyst fra kjedens butikker.

Det er uklart om norske dagligvarekjeder bruker ansiktsgjenkjenning. De er imidlertid lovpålagt å slette overvåkningsbilder, som hovedregel innen sju dager. Dermed trenger naskere i Norge ikke å leve lenge i uvisse.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT