USA har siktet 13 kinesiske statsborgere for spionasje, trusler og forsøk på å stjele høyteknologi på vegne av kinesisk etterretning.

NTB melder at USAs justisminister Merrick Garland anklaget på en pressekonferanse mandag Kina for å forsøke å undergrave det amerikanske rettsvesenet. Anklagene har bakgrunn i tre separate etterforskninger.

To av de siktede, identifisert som Gouchun He og Zheng Wang, er anklaget for å ha vervet en person med tilknytning til amerikansk påtalemyndighet. De skal ha forsøkt å få tak i informasjon om saken USA har anlagt mot den kinesiske telegiganten Huawei. Målet skal ha vært å påvirke utfallet av saken.

Vedkommende skal ha mottatt rundt 640.000 kroner i kryptovalutaen Bitcoin, men var dobbeltagent og rapporterte løpende til FBI.

USAs justisminister Merrick Garland og FBI-sjef Christopher Wray holdt mandag en pressekonferanse der de gikk hardt ut mot kinesiske myndigheter.

– Vi kommer aldri til å godta forsøk fra utenlandske makter på å undergrave den amerikanske rettsstaten, sa Garland.

