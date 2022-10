annonse

Politiet melder ikke om overfallsvoldtekter lenger.

Siden 2011 har Oslo-politiet omtalt mindre og mindre overfallsvoldtekter. De mener at medieomtale kunne skape en «voldsom frykt» i befolkningen. De lagde nye retningslinjer for mediehåndtering, som sa at de ikke skulle informere om voldtekter, ifølge VG.

I fjor ble 14 overfallsvoldtekter anmeldt i Oslo. Men bare noen av sakene nådde mediene fordi politiet trengte vitner.

Harald Bækkelund er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Han mener befolkningen i Oslo trenger god og presis informasjon om farene som finnes der ute.

– Det er ikke politiets oppgave å beskytte kvinner i Oslo fra frykt for overfallsvoldtekter, sier han til NRK.

Voldtekt og overfallsvoldtekter er tabubelagt, og Bækkelund mener mørketallet er stort.

– Da er det ekstra problematisk at man har en slags fortielsespolitikk knyttet til overfallsvoldtekter, sier han, og legger til:

– Folk kan også begynne å spekulere i om politiet skjuler noe og tro at forekomsten er større enn den faktisk er. Hvis vi ikke får nok informasjon, så kan det lett skape flere skremmebilder og spekulasjoner.

Da politiet utarbeidet nye retningslinjer, ble rapporten «Voldtekt i den globale byen 2011: Anmeldelser og medieoppslag» brukt som grunnlag. Men Bækkelund sier at rapporten er fullstendig uegnet til å si noe om sammenhengen mellom medieoppslag og politianmeldelser av overfallsvoldtekter.

– Den inneholder mange rent metodiske feil. Det er ganske sjokkerende å se måten de har brukt statistiske data på. De analyserer og trekker slutninger på en måte de ikke har grunnlag for, sier han.

