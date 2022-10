annonse

Colombia er verdensmester i kokain, og nå har de slått sin egen rekord.

Dyrkingen av kokain har økt med 43 prosent fra 143.000 hektar i 2020 til 204.000 hektar i 2021, opplyser FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC).

Det er det høyeste tallet siden UNODC begynte å overvåke kokainproduksjonen i Colombia for 21 år siden, skriver France24. Selve kokainproduksjonen økte fra 1.010 tonn i 2020 til 1.400 tonn i fjor.

annonse

Da UNODC presenterte en rapport i Colombias hovedstad Bogota, sa justisminister Nestor Osuna at tallene var klare bevis «på at krigen mot narkotika er feilslått». Han opplyste videre at regjeringen jobber med en ny narkotikapolitikk, som foreløpig ikke vil omfatte legalisering av kokain.

Les også: Tre menn tiltalt i stor narkotikasak

Men Nestor Osuna uttrykte håp om at kokainhandelen en dag vil bli regulert på globalt nivå. Som del av en ny taktikk har Colombias venstreorienterte president Gustavo Petro tilbudt amnesti for de som er villige til å gi opp kokainbransjen.

annonse

Dessuten har han foreslått å kjøpe dyrkbar jord til småbønder og få dem ut av narkogjengenes klør. Presidenten ser på småbøndene som ofre. Staten har i årevis forgiftet jorda deres med plantevernmidler for å utrydde kokaindyrking.

Petro møtte USAs utenriksminister Antony Blinken i Colombia, og Blinken sa etterpå at de hadde samme syn, til tross for at den nye presidenten har en annen politikk.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT