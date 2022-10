annonse

Hopkinsville, Kentucky. Biden sender 101st Airborne Division til grensen mellom Romania og Ukraina mens 30 demokrater sender brev til Biden med anmodning om å starte direkte forhandlinger med Russland samtidig som Romanias forsvarsminister går av.

USA har sendt en brigade på 4,700 soldater (flere enn det er til sammen i den norske Hæren!) fra US Army 101st Airborne Division til grensen mellom Romania og Ukraina for å styrke NATOs østflanke.

101st, er en lett luftbåren og hurtig deployerbar infanterienhet stasjonert i Fort Campbell i Kentucky.‘Screaming Eagles’ som de kalles, har ikke vært i Europa siden landgangen i Normandie for nesten 80 år siden.

Samtidig sendte 30 kongressrepresentanter i det demokratiske partiet 24.10., et brev til president Joe Biden med anmodning om at han tar initiativ til å starte direkte forhandlinger med Russland.

Kongressrepresentantene mener at den økonomiske og militære støtten til Ukraina må ledsages med «et proaktivt diplomatisk initiativ for å få fremforhandlet et realistisk rammeverk for en våpenhvile».

Brevet fra kongressrepresentantene nevner ingen ting om at Russland må tilbakelevere Krimhalvøya til Ukraina, men nevner at handelssanksjonene (som likevel ikke virker!) vil kunne opphøre dersom Russland stopper krigshandlingene.

Mandag gikk også Romanias forsvarsminister, Vasile Dincu, av under henvisning til at han ikke lenger kunne samarbeide med landets president. Forsvarsministeren har vært under press en tid etter at han uttalte at Ukrainas eneste vei til fred var gjennom forhandlinger med Russland. Det er uvisst om han går av etter press fra amerikanerne.

Romania, som ble medlem i NATO i 2004, deler en 650 km lang grense med Russland og har en av foreløpig to landbaserte baser for det amerikanske rakettskjoldet AEGIS ved Deveselu. Det andre ligger i Redzikowo i Polen og er i disse dager i ferd med å bli operativt.

Russerne er bekymret for at det amerikanske rakettskjoldet forrykker den kjernefysiske balansen mellom supermaktene. I et intervju med High North News i 2017 uttalte Russlands ambassadør til Norge at en eventuell norsk deltakelse i NATOs rakettskjold ville sette Norges grenser i fare.

Til å komme fra en diplomat fra vår nabo i øst, er det ganske drøy kost. Men det forteller litt om eskaleringsfaren knyttet til krigen i Ukraina. Det forteller litt om hva som står på spill mellom supermaktene. Og det forteller oss at krigen også kan komme hit.

