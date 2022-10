annonse

Følger etter USA for å inkorporere droneteknologi i sine mest moderne jagerfly.

Kina har begynt å forske på hvordan de kan gjøre landets avanserte militærdroner om til «lojale vingemenn» for landets femte generasjons stealth-jagerfly, J-20, rapporterer statlige kinesiske medier.

Å bruke ubemannede luftfartøyer (UAV) sammen med piloterte fly er et konsept skissert av USA i deres Next Generation Air Dominance (NGAD)-initiativ.

Kina har forsøkt å ta i bruk konseptet for sine felles kampoperasjoner, ifølge Military Technology-programmet til den statlige kinesiske kringkasteren CCTV, som ble sendt 12. oktober.

I en datagenerert grafikk viste CCTV en toseters J-20 som hadde kommandoen over flere stealth-angrepsdroner som ligner på dronen kjent som GJ-11 «Sharp Sword». Det er første gang at kinesiske statlige medier har opplyst hvorfor Chengdu Aircraft Industry Group har utviklet en toseters versjon av J-20 – for å gi plass til en «våpenoffiser».

Verdensleder?

Støttet av kunstig intelligens, big data, autonom kontroll, fysiske nettverk og andre avanserte teknologier, har Kina blitt verdens ledende UAV-utvikler på både militære og sivile arenaer, påstod CCTV, og la til at landet hadde utviklet forskjellige typer multirolle droner av varierende størrelser og funksjoner.

Les også: USA tester bruk av «speiderdroner» som «vingemenn» til bemannede helikoptre

– På morgendagens slagmark vil felles samarbeidsoperasjoner mellom de piloterte femtegenerasjonsflyene og stealth-droner utgjøre en mektig stealth-luftkampskvadron, som kobler til og kommuniserer via informasjonslenker som støttes av big data, sa Wei til statskringkasteren.

– Baksetepiloten på et dobbeltsete stealth-fly vil gi ordre til sine «lojale vingemenn» om å foreta offensive angrep, og la den andre piloten konsentrere seg om flykontroll, fortsatte han.

Flere kombinasjoner

CCTV-opptakene indikerte at Kina hadde begynt å produsere J-20-er med to seter for å teste det amerikanske NGAD-konseptet, ifølge Song Zhongping, en forsvarskommentator og tidligere instruktør for Kinas hær.

– I fremtiden vil ikke GJ-11 være den eneste dronen som kan kobles sammen med J-20. Andre typer UAV-er kan også være valgfrie «lojale vingemenn» til alle flytyper, sa Song.

– Det to-seters J-20-flyet vil ikke være den eneste plattformen for å bruke NGAD-konseptet, fordi den nye kamptaktikken også kan brukes på alle to-seters neste generasjons fly, la han til.

Kinas væpnede styrker vil komme med flere NGAD-kampalternativer, ifølge Ge Lide, en professor ved hærens National Defense University, til CCTV. Han nevnte den spesifikke utformingen av GJ-11-dronen vist på CCTV som et eksempel.

– Den kompakte kroppen til GJ-11 gjør at den kan skytes opp fra både bakkebaserte flystriper og flydekk, mens den innebygde missilbrønnen vil øke dens stealth-kapasiteter, noe som gjør den mer i stand til å unnslippe radardeteksjon, sa han.

– Den innebygde missilbrønnen kan begrense nyttelasten, men dens presisjonsangrepsevne kan fikse et slikt problem, presiserte han.

For å forbedre presisjonsangrep lansert av «lojale vingemenn», har Kina også utviklet mange typer «smart ammunisjon» med selv-navigasjonsevner, innbefattet «miniatyrammunisjon» som den 850 gram tunge CH-817 miniangrepsbomben, samt kryssermissilet på 2000 gram Feihong-901, heter det i CCTV-rapporten.

I 2020 var utvekslingen av droneangrep mellom Armenia og Aserbajdsjan over den omstridte regionen Nagorno-Karabakh en forløper for kamptaktikker i fremtidige kriger, og presset land som Russland, Kina, USA og andre vestlige land til å trappe opp sin forskning på kunstig intelligens og droneteknologi.

