annonse

En brasiliansk statsborger ble mandag pågrepet på vei til jobb på Universitetet i Tromsø. PST mistenker at han er russer og er i Norge med falsk identitet.

– Vi har bedt om at en brasiliansk forsker ved Universitetet i Tromsø utvises fordi vi mener han representerer en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, sier assisterende PST-sjef Hedvig Moe til NRK.

Mannen i 30-årene ble framstilt for Nord-Troms og Senja tingrett i Tromsø tirsdag, hvor politiet fikk medhold i å internere ham i fire uker.

annonse

Mannen er foreløpig mistenkt for ulovlig etterretning som kan skade grunnleggende nasjonale interesser, og for ulovlig etterretning som kan skade andre staters sikkerhetsinteresser.

– Betydelig unndragelsesfare

Tingretten viser til at mannen har fått forhåndsvarsel om utvisning etter mistanke om at han er i Norge på oppdrag for russiske myndigheter, og at han kan være russisk borger med uriktige brasilianske identitetspapirer.

– Det er ikke senere fremkommet noe som tilsier at Justisdepartementets vurdering ikke er riktig. Tvert imot underbygges denne av vedkommendes opptreden i retten, og retten legger departementets vurdering til grunn, heter det videre.

annonse

Tingretten mener unndragelsesfaren er betydelig. Fordi det dreier seg om en utenlandssak, er mannen internert – ikke varetektsfengslet.

Forsker ved UiT

Ifølge NTB, er mannen en såkalt «illegalist», en person som har bygd seg opp en identitet som vanlig borger mens han i det stille jobber for utenlandsk etterretning.

Mannens forsvarer, advokat Thomas Hansen, sier til TV 2 at vedkommende stiller seg uforstående til anklagene.

– Derfor begjærte han seg også løslatt, sier Hansen.

Mannen har verken russisk eller norsk statsborgerskap.

annonse

Dette er ifølge NRK første gang PST har pågrepet en person de mener er illegalist i Norge. Mannen kom til Norge på et forskeroppdrag ved Universitetet i Tromsø høsten 2021, hvor han blant annet forsket på nordområdene og hybride trusler.

Følger opp berørte

– PST er bekymret for at han kan ha tilegnet seg et nettverk og informasjon om Norges politikk i nordområdene, sier Moe.

Informasjonen kan bli misbrukt av Russland, frykter PST.

Rektor Dag Rune Olsen ved Universitet i Tromsø opplyser til Dagbladet at de ble orientert om saken mandag.

– Vi er opptatt av å følge opp de av oss som har jobbet rundt vedkommende. Vi vil etter hvert snakke med dem som er berørt, sier han.