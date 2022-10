annonse

Russere med turistvisum samt drone eller kamera pågripes nå i hopetall, så det er vanskelig å holde oversikt.

På snaut to uker er ti russere med norsk turistvisum eller Schengen-visum pågrepet i Norge. Så sent som i går ble det kjent at to russere ble pågrepet i Nordre Nordland nå i helgen. Resett har derfor utarbeidet en liste.

Siden 30. september, da justisminister Emilie Enger Mehl slo fast at grensen på Storskog forblir åpen for russere med turistvisum, er minst ti russere blitt pågrepet i løpet av de tolv dagene mellom 11. og 22. oktober.

To av er blitt pågrepet i Finnmark, en i Troms og seks i Nordland. De fire som ble pågrepet i Mosjøen i Nordland, er senere løslatt. Dessuten er en russer pågrepet i Hordaland. Der avslo tingretten å varetektsfengsle mannen.

Dette er de pågrepne

11. oktober ble en russisk mann pågrepet på Storskog grensested ved Kirkenes i Finnmark etter at det ble funnet to droner og fotomateriale i hans bagasje. Saken ble kjent for offentligheten 13. oktober. Senere skal politiet ha antydet sammenfall mellom materialets innhold og mannens forklaring om at han fotograferte natur. Kilde: NRK

14. oktober ble en russisk mann pågrepet etter å ha filmet utenfor Tromsø lufthavn. Filmingen skal ha skjedd med drone. Etter sanksjonsloven med tilhørende forskrift er det forbudt for russiske borgere og selskaper å bedrive flyvning i Norge. Kilde: NRK

17. oktober ble det kjent at tre russiske menn og en russisk kvinne 11. oktober ble pågrepet i Mosjøen i Nordland etter at de skal ha tatt bilder ved et ikke navngitt anlegg som er underlagt fotoforbud. Nord for byen ligger Drevjamoen militærleir. I følgets bil fant de fotoutstyr og «relativt omfattende bildemateriale», men ingen droner. Kilde: NRK

17. oktober ble en mann med russisk og britisk statsborgerskap pågrepet i Hammerfest. Siden i sommer skal han ha seilt på Svalbard, før han ankom Finnmark. Politiet mener at mannen har fløyet droner i strid med sanksjonsloven. Saken fikk ekstra oppmerksomhet fordi den pågrepne, Andrej Jakunin, er sønn av Vladimir Jakunin, tidligere president i Russlands svar på NSB og angivelig nær alliert av Putin. Les saken her

20. oktober ble en russisk mann i trettiårene pågrepet i Ullensvang i Hordaland, mistenkt for droneflyvning. Hordaland tingrett avviste politiets begjæring om varetekt i fire uker. Dommeren mente at slik fengsling mangler forholdsmessighet målt mot forbrytelsen som mannen skal ha begått, og fant heller ikke at mannen hadde vært klar over uaktsomheten som han utviste. Mannen ble 13. oktober stanset av politiet et annet sted i landet, som da skal ha sagt at filming av natur var greit. Kilde: BA

22. oktober ble to russere pågrepet på et ikke navngitt sted i Nordre Nordland, mistenkt for å fotografere militære anlegg. Saken ble kjent 24. oktober. Kilde: TV 2. Ifølge NRK er det en mann og en kvinne i trettiårene i Narvik kommune. Også her slet politiet med å få tingrettens medhold. Dommeren gikk ikke med på varetektsfengsling i full isolasjon, begrunnet med at bildene på parets kamera «ikke kan sies å gi mer informasjon enn bilder som er offentlig tilgjengelig på Google Street View på Google Maps».

