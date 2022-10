annonse

Det er ikke bare russere som i økende antall sendes i militæret. Nå må flere norske ungdommer belage seg på førstegangstjeneste.

Bakgrunnen er Russlands invasjon av Ukraina 24. februar. På åtte måneder har krigen antatt et ytre lag av politisk og militær konflikt mellom Russland og resten av Europa, herunder risiko for hybrid så vel som konvensjonell krig i vår verdensdel.

Etter den kalde krigens slutt i 1991 har antallet nordmenn med avtjent verneplikt gått ned. I dag kalles bare en av av seks inn til førstegangstjeneste.

Det kan nå være i endring som følge av Russlands økende militære aggresjon mot Europa. Når Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen til våren legger frem sine forslag, forventes verneplikten å stå sentralt.

Hamar Arbeiderblad erfarer at flere vil kunne innkalles til førstegangstjeneste. I dag tar Forsvaret inn 10.000 vernepliktige i året. Vanlig tjenestetid er 19 måneder i Forsvaret, fulgt av 12 måneder i Heimevernet. Atter andre dimitteres etter seks måneder. Norske borgere mellom 19 og 44 år har verneplikt.

Det vil likevel neppe bli stappfulle brakker hvis flere må innom Forsvaret. Forsvarssjef Erik Kristoffersen ser for seg digitalt eller samlingsbaserte kurs av kortere varighet om totalforsvar og beredskap.

– Et annet forslag er at flere kan utdannes på rekruttskole for å lære det helt grunnleggende av soldatferdigheter for deretter enten å inngå i en udisponert reserve eller gjennomføre tjeneste i andre deler av samfunnet, for eksempel i sivilforsvaret, sier Kristoffersen til Hamar Arbeiderblad.

Også statsminister Jonas Gahr Støre mener at Norge nå står foran et politisk og militært veiskille idet Russland «styrer mot et langvarig brudd med Vesten».

– Åtte måneder etter at Russland invaderte Ukraina, ser vi tydelig hvor mye som står på spill. Vi står nå i den mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig, sa Støre da han i dag gav Stortinget en redegjørelse om Ukraina-krigen.

– President Putin tar høy risiko. Og risikoviljen ser ut til å øke i takt med dårlige nyheter fra slagmarken. Budskapene fra den russiske ledelsen tyder på at Russland styrer mot et langvarig brudd med Vesten, sa Støre videre, gjengitt av NTB.

– Vi vurderer at sannsynligheten for bruk (av atomvåpen, red.anm.) fortsatt er lav. Men den er ikke null. I lys av språkbruken kan vi ikke avvise muligheten. Selv om sannsynligheten er lav, har den økt. I takt med at Russland slipper opp for konvensjonelle militære virkemidler øker også risikoen for mer desperat virkemiddelbruk. Trusler om bruk av atomvåpen er uansvarlig. Det er i seg selv en farlig eskalering.

Støre avviste samtidig russiske krav om at Norge skal stanse våpenstøtten til Ukraina. På Stortinget sa statsministeren at det er uaktuelt, og oppfordret de folkevalgte til å forbli samlet bak regjeringens Ukraina-politikk.

– Russlands krigføring endrer form – terroriserer Ukrainas befolkning for å svekke motstandsevnen etter at de møter motstand på bakken. Og på den andre siden det presset de nå legger på støttelandene til Ukraina gjennom energi og andre sammensatte trusler. Det er de to dimensjonene vi må forstå.

