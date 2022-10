annonse

Regjeringen har startet en opprydding i utbetalingene til 900 organisasjoner. Før fikk de penger utdelt, til sammen 13 milliarder kroner. Men nå må de søke. Det skaper frustrasjoner.

Vårt Land skriver at mange ble sjokkerte over å måtte søke om driftsstøtte. De trodde de hadde en sikker plass. Eksempelvis fikk Frelsesarmeen Gatehospital i Oslo i fjor tildelt 50 millioner kroner fra Helsedepartementets post for frivillig arbeid. Det ideelle No Limitation AS fikk 6,5 millioner og Evangeliesenteret 35,7 millioner.

Budsjettkroner blir mer navnløse og er et ledd i en omlegging.

– Selvfølgelig vil flere enkeltorganisasjoner beholde tilskudd på statsbudsjettet. Men omfanget er blitt så stort at flere organisasjoner bør ha de samme mulighetene til å søke, sier finansminister Vedum til Vårt Land.

Men den nye ordningen faller ikke i god jord hos organisasjonene som tidligere har fått tildelt penger.

– Det er full brems i alle nye tiltak. Vi avventer ansettelser. Vi må sjekke muligheten for å begrense kostnader, også om personal. Vi halter oss inn i 2023 – og inn i et år der folk i livskriser hadde fortjent en bedre innsats. Det blir nå mer papirarbeid og mindre innsats for de som trenger oss mest, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Kirkens SOS.

– Forslaget skaper stor usikkerhet rundt finansieringen. Vi er bekymret for å få svekket fagmiljøer, sa rådgiver Benjamin Brekke-Nærstad i Frelsesarmeens rusomsorg under høringen.

