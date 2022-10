annonse

Straffelovens paragraf 185, kjent som rasismeparagrafen, var ment å beskytte samfunnet mot rasistisk og antisemittisk påvirkning.

Isteden har norske domstoler brukt loven til å dømme enkeltindivider for ytringer rettet mot andre enkeltindivider. Dagens paragraf ble vedtatt i 2005 og trådte i kraft i 2015, og har bakgrunn i en tilsvarende, men svevrere paragraf fra 1961.

Antydningen om feilpraktisering kommer fra Anine Kierulf, som har ekspertise i grunnlovsrett, herunder ytringsfrihet og menneskerettigheter. Kierulf er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og rådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter.

I dag skriver Klassekampen at de har gjennomgått domfellelser etter paragraf 185 og at flertallet av disse handler om ytringer rettet mot enkeltindivider. Nylig ble VGTV-profil Bernt Hulsker den seneste i rekken, dømt for å si «neger» til noen.

Som om det ikke var nok, går de gjerne fri og ustraffet, personer som rasismeparagrafen var ment å ramme. Klassekampen trekker frem at Sian-medlem Fanny Bråten ble frikjent for å ha omtalt innvandrere som «morderzombier».

– Vi har sett en utvikling fra at paragrafen primært ble brukt til samfunnsvern mot antisemittiske eller fremmedfiendtlige partier som Hvit Valgallianse og Vigrid. Tanken var ikke egentlig at hatparagrafen skulle beskytte enkeltindivider mot følelsen av å bli krenket, sa Kierulf til Rett24 i slutten av forrige måned.

Lovens krav om at ytringen skal være offentlig fremsatt, tilsier også at det er ytringens virkning på samfunnet som er retningsgivende, ikke den fæle følelsen som det er å personlig utsettes for krenkelse, argumenterer Kierulf.

Saken fortsetter.

Feilpraktisering eller ikke: Selv i Høyesterett har ytringer mot enkeltindivider ført til domfellelse. Saken var at en 57 år gammel mann på offentlig sted, nærmere bestemt Jessheim stasjon, blant annet bad en jente på seksten «dra tilbake til Somalia så får du det mye bedre, for der får du ikke noe NAV».

Et flertall på tre av fem dommere mente at ytringen er straffbar fordi den ble fremsatt av en myndig person overfor en mindreårig. Fordi rasismeparagrafens anvendelse dermed ikke vil endres gjennom rettspraksis, mener Kierulf at Stortinget må vurdere å endre paragrafen, slik at den blir tydeligere avgrenset til samfunnsvern eller presiserer at også enkeltindividers ytringer mot enkeltindivider kan rammes.

– Samtidig har vi også et forbud mot å krenke en annens fred med hensynsløs atferd. Man kunne brukt denne bestemmelsen, og latt rasisme komme inn som et straffskjerpende element, sier Kierulf til Rett24.

