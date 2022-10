annonse

Det skal bli et batteri-eventyr i Mo i Rana. Staten har til nå gitt løfter om hele fire milliarder kroner i lån og garantier.

– Vi må forberede oss på 3000 nye arbeidsplasser som vil gi oss nærmere 5000 nye innbyggere. Det må blant annet skaffes cirka 2000 nye boliger, sier ordfører i Rana kommune, Geir Waage fra Arbeiderpartiet, til Klassekampen.

Han kaller det et vekstsjokk, og forutsetter at både fylket og staten samarbeider med kommunen for å få dette til.

Freyr Battery er notert på Wall Street, og de har fått noen av USAs største investeringsfond med på laget. Staten har gitt løfter om fire milliarder kroner i lån og garantier og kommunen ga starthjelp ved å kjøpe aksjer for ti millioner.

Freyrs gründer Torstein Dale Sjøtveit forteller at valget falt på Rana fordi de har billig strøm og at de har sikret seg en langsiktig kraftavtale med Statkraft til «nordnorske» priser.

Klassekampen skriver at Freyr skal produsere gigantiske batterier levert i konteinere. Kunder i Japan og USA har allerede lagt inn bestillinger, og en av dem er verdt 30 milliarder kroner. Men kapasiteten til Freyrs fremtidige fabrikk i Mo i Rana vil bli stor nok til å kunne doble disse bestillingene.

– I første omgang leverer vi batterier som skal lagre energi fra sol og vind. Dette er en nøkkel for å få ned CO2-utslippene i verden. På sikt er Freyrs ambisjon også å produsere batteripakker som kan brukes i mindre skip, større kjøretøyer, biler og fly, sier kommunikasjonsdirektør Hilde Birgitte Rønningsen i Freyr, og legger til:

– Det vi også er avhengig av for å gå en trygg framtid i møte, er mer fornybar energi. Det må bygges ut mer i Nord-Norge, med energikilder som vann, vind og sol.

