En demonstrant hengte opp bannere som kritiserte regimet rett før kommunistpartiets kongress startet. Det ble starten på en stille nasjonal protest: «toalettrevolusjonen».

Bannerne skapte en bølge, og anonyme budskap dukker opp i alt fra graffiti på offentlige toaletter til klistremerker på busser og airdrops av meldinger som kritiserer regimet, skriver France24.

«Xi Jinping er en keiser uten grenser», står det med svarte bokstaver på et lite hvitt klistremerke. Det har dukket opp på kollektivtransport, på reklametavler og på setene til leiesykler over hele Kina.

En person som vil være anonym forteller at han har en lommeetikettskriver, og at den er billig å kjøpe. Han klister protestene på folksomme steder, da er det ingen som ser. I starten var han redd, men frykten forsvant og nå henger han opp ti protester hver dag.

I folkerepublikken Kina er det ubetinget fengsel om en kritiserer politikere, og da særlig president Xi Jinping. Han ble enstemmig gjenvalgt av kommunistpartiet under høylytt klapping. Av den grunn har det vært minimalt med kritikk. Men tre dager før gjenvalget ble det hengt opp to bannere ved en av Beijings hovedveier. De kritiserte «diktator Xi» og helsesituasjonen i Kina. Aktivisten skal ha blitt arrestert, men hans skjebne er ukjent. Alle bildene og kommentarene om protesten har blitt sensurert av kinesiske sosiale medier.

Men det har utløst «toalettrevolusjonen». Den anonyme personen sier til France24 at lommeskriveren er lett å bære og skjule for kameraer; det går raskt å skrive ut, og derfor er lommeskriveren det beste valget for å sette opp plakater i offentlige rom. Men vedkommende ville ikke bli overrasket om Kina til slutt forbyr lommeskrivere.

