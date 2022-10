annonse

Etter invasjonen av Ukraina 24. februar har over 400 multinasjonale selskaper forlatt Russland.

Blant de mest kjente selskapene er Carlsberg, KPMG, Netflix, Microsoft, Visa, TikTok, Ikea samt Gucci, Dior, Prada og en rekke andre merkeklær, for ikke å nevne oljeselskaper som BP, Shell, ExxonMobil og vårt eget Equinor.

Blant bilprodusentene finner vi Daimler, Ferrari, Ford, Hyundai, Nissan, Fiat, Chrysler, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen og Volvo.

Videre har Coca-Cola, Fanta og Sprite måttet vike for Cool-Cola, Fancy og Street, mens Stars Coffee, Pizza H og Vkusno i tochka («Smakfullt, ferdig snakka») henholdsvis tar over for Starbucks, Pizza Hut og McDonald’s.

Nå er kleskjeden Zara, fastfood-kjeden KFC og bilmerket Mercedes-Benz blant de seneste til å hive seg på eksodusen av vestlige merkevarer ut fra Putin-Russland.

The Moscow Times skriver at amerikanske KFC, som spesialiserer seg på kyllingvinger, kyllingburger og andre retter av kylling, nå skal selges til to av kjedens franchisetakere. Samtidig skal de 1.000 spisestedene endre navn til Rostic.

Inditex, med hovedkontor i Spania, slår nå følge med svenske H&M og japanske Uniqlo. Kjedens 500 butikker, som fører merkene Zara, Pull&Bear og Massimo Dutti, skal ifølge The Moscow Times overtas av Daher Group i Emiratene.

Saken fortsetter.

Den foreløpig siste til å bokstavelig talt kjøre ut av det russiske markedet, er bilprodusenten Mercedes-Benz. Det tyske konsernet planlegger å selge sine lokale drifts- og anleggsmidler til en lokal investor, kunngjorde Russlands industri- og handelsdepartement i dag.

Dette melder The Moscow Times. Kjøperen Avtodom («Bilhuset») forhandler allerede bilmerker i høyere prisklasser, herunder Audi, Jaguar, Lamborghini, Porsche og BMW.

Russlands import av vestlige bilmerker har imidlertid stanset opp, og kjøretøy laget i Kina utgjør nå rundt 80 prosent av innførselen. Samtidig faller nybilsalget i Russland. I september var nedgangen 60 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, skriver Reuters.

