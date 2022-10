annonse

Dagbladet skrev at kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik var «en fare for demokratiet» og beskyldte Listhaug for å være «Putins lille hjelper». Det får Mímir Kristjánsson til å reagere.



– Angrepet på Gjelsvik ble for øvrig fremmet anonymt på lederplass, liberale lederskribenter har nemlig til felles med kommentarfeltet på Resett at de aldri står fram med eget navn når de peker ut fiender av folket, skriver stortingsrepresentant for Rødt, Mímir Kristjánsson i Klassekampen.

Kristjánsson kritiserer Dagbladets politiske redaktør Geir Ramnefjell, og forteller at for en snau måned siden kalte Dagbladet Sylvi Listhaug for «Putins lille hjelper». Årsaken til det var en diskusjon om strømprisene.

– Det skal altså ikke mer til enn å være mot EUs kraftmarked før man blir pekt ut som en som løper fremmede makters ærend, hevder Kristjánsson.

Rødt-politikeren skriver videre at det liberale sentrum bruker en stadig mer hysterisk retorikk mot sine meningsmotstandere, og påpeker at det er fullt mulig også for folk som ser på seg selv som tvisynte, nøkterne, åpne og rasjonelle å bedrive polarisering.

– Faktisk kan det kanskje være enda farligere når polariserende retorikk kombineres med dårlig selvinnsikt, skriver han, og legger til:

– I økende grad er politikerne og kommentatorene i det liberale sentrum i ferd med å gjøre seg til vrengebilder av nøyaktig de samme tendensene som de gir seg ut for å bekjempe i samfunnet. Det er grunn til å mane det liberale sentrum til en pust i bakken og en kikk i speilet.

