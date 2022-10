annonse

Er milliardærer Norges nye eksportvare?



I forbindelse med statsbudsjettet 2023 foreslår statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) å både øke formuesskatten og utbytteskatten for andre år på rad.

Det rammer landets store kapitaleiere, som sitter på milliardverdier i form av båter, merder, fiskemottak, fabrikker og annet som inngår i verdikjeden.

annonse

Siden 12. september, da Kjell Inge Røkke kunngjorde flytting til Sveits, har både storfisk og yngel fra den norske finanseliten stimet sør til det rike alpelandet. Flere av dem vil komme seg unna før Støres skattegarn snøres enda strammere til.

Les også: Har allerede brukt opp ti prosent av grunnrenteskatten



I tillegg til økt formuesskatt og utbytteskatt vil regjeringen innføre grunnrenteskatt på havbruk, vind- og vannkraft. Tilgangene fra havbruk anslås til mellom 3,65 og 3,8 milliarder kroner, hvorav halvparten skal fordeles på kommunene.

annonse

Selv om grunnrenteskatten betales av hvert oppdrettsselskap, vil selskapet få mindre overskudd til å betale i utbytte til sine aksjonærer, som på sin side er avhengige av utbytte for å betale formuesskatt. Ved å bosette seg i Sveits slipper nordmenn formuesskatt, som er på 1,1 prosent på likningsformue fra 20 millioner kroner.

Rikinger som i høst har meldt flytting til Sveits, inkluderer Fredrik Halvorsen, Francis Stückrath Hay, Borger Borgenhaug og Tord Ueland Kolstad.

Saken fortsetter.

I tillegg kommer både profilerte og mindre kjente personer som flyttet før 2022, herunder Bjørn Dæhlie i fjor, Svein Støle i 2018, Ida Bull-Kielland i 2019 og Thor Johan Furuholmen i 2020, viser blant annet en oversikt som E24 har utarbeidet.

Finansavisen skrev forrige måned at Røkke bare er toppen av isfjellet, og viser til at over femti nordmenn med samlet formue på over 500 milliarder kroner de seneste årene har flyttet utenlands, med Sveits som favorittdestinasjon.

annonse

Sist ut er oppdrettsmilliardær Anders Måsøval, som er god for snaut tre milliarder kroner i hovedsak gjennom sitt eierskap i børsnoterte Måsøval ASA. For ordens skyld har Måsøval ikke oppgitt noen offisiell grunn for sin utflytting.

Les også: Rema 1000-medeier: «Full respekt» for flytting til Sveits

Dagens Næringsliv skriver at Måsøval i fjor hadde likningsinntekt og -formue på 25 og 380 millioner kroner, noe som gav en skatteregning på 11,2 millioner kroner. Måsøval bosetter seg utenfor Zürich, Sveits’ største by og finanssentrum.

Regjeringen har forsvart sine skatteøkninger med at personer med høy lønn og formue må bidra mer i den økonomisk krevende tiden som Norge går inn i. Herunder skrus effektiv skattesats på aksjeutbytte opp fra 35,2 til 37,84 prosent.

Når det gjelder grunnrenteskatt på havbruk, argumenterer regjeringen med at oppdretterne «bruker fjorder og sjøområder som tilhører fellesskapet. Havbrukstillatelser utstedes av staten og gir tidsubegrenset beskyttet rett til å drive næring». For 2021 anslås grunnrenten til 11,8 milliarder kroner, og det «er derfor rimelig at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som skapes av å utnytte disse ressursene».

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT