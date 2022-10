annonse

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum holdt en tale til Senterpartiets landsstyremøte, med lovprisende ord om egen politikk og et stikk til FrP.

– For meg fremstår det som Vedum er desperat. Det viktigste for finansministeren nå burde være å løse utfordringene norsk næringsliv står midt i. Med denne regjeringen er det én vinner, og det er staten, mens bedrifter og folk blir fattigere, sier Listhaug til Dagsavisen, og mener at regjeringen er handlingslammet:

– Vedum forsøker å vri fokuset bort fra at regjeringen er handlingslammet og sitter og ser på at bedrifter går over ende på grunn av ekstreme strømpriser som norske politikere har et medansvar for.

FrP-lederen sier videre at «under denne regjereingen vokser matkøene, inkassoregningene og utgiftene for vanlige folk dag for dag. Den såkalte strømstøtten til bedriftene vil føre til mange konkurser, noe næringsministeren har sagt er helt greit. Blant disse finner vi levedyktige bedrifter som har overlevd to verdenskriger, men som blir knekt av Vedums mangel på tilbakebetaling for blodprisen på strøm».

Listhaug spør hvor det har blitt av det gamle Senterpartiet.

– Det gamle Sp trodde på at lokalt næringsliv, bønder og skogeiere kunne forvalte vår natur. Det er sørgelig å være vitne til dette hamskiftet der det er statskapitalismen som er Vedum og Sps nye ideologi.

Hun påstår at «Vedum er ivrig etter å bruke skattebetalernes penger på ulønnsomme næringer, mens han skattlegger lønnsomme bedrifter og folk hardere enn noen annen regjering har gjort».

– I alle år har noe av det fine vært at uansett regjering har det vært forutsigbare rammebetingelser for næringslivet. Vedum har gjort noe så unorsk som å endre på det, sier hun, og avslutter:

– Derfor flytter investorer til Sveits, stopper investeringene og er bekymret for fremtiden. På 12 måneder har Vedum lagt fram skatte- og avgiftsøkninger på 55 milliarder kroner. Han fyller opp statskassen og raner folk og bedrifter.

