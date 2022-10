annonse

Russlands feilede invasjon av Ukraina beviser hvor effektive vestlige militærteknologier er, og hvordan de som bruker dem opprettholder en fordel på slagmarken.

– Ukraina-krigen viser oss en ting. Vestlig teknologi er nøkkelen, sa den tyske luftvåpengeneralen Chris Badia, nestkommanderende for transformasjon av NATO, i Washington, D.C. 25. oktober.

USA har gikk Ukraina mer enn 20,3 milliarder dollar i sikkerhetshjelp siden 2014, inkludert 17,6 milliarder dollar siden den russiske krigsmaskinen rullet over grensen 24. februar.

Utstyr og andre gjenstander USA har forpliktet til frontlinjene i Øst-Europa inkluderer Stinger luftvernsystemer, Javelin anti-pansersystemer, haubitser, droner og ubemannede kystforsvarsfartøy, taktiske kjøretøy, helikoptre, elektronisk jamming utstyr, radarer, granatkastere, bæreraketter, håndvåpen, enorme mengder ammunisjon og tusenvis av sett med kroppsrustninger og hjelmer.

Andre vennlige nasjoner har blant annet levert artillerisystemer, stridsvogner, infanteri-kampkjøretøyer og kortdistanse luftvernmissiler til Kyiv.

– Vi har suksess, og vi har fortsatt en fordel fremfor resten, hevdet Badia i sin tale.

Overlegent

USA trener kontinuerlig ukrainske soldater til å bruke våpensystemene, og ukrainerne er fornøyde med det moderne utstyret, som skal være overlegent deres aldrende sovjetiske våpensystemer.

– De blir fort vant til det og hvor overlegent det er. Det spiller ingen rolle om det er en haubitser, om det er en hvilken som helst dings, sa Badia og la til:

– Den generelle erfaringen og observasjonen de gjør er at så snart vestlig teknologi kommer inn i bildet, klarer ikke Russland å takle det

Treningsplass

USA anser Russland og Kina som sine viktigste rivaler og største trusler. Mens førstnevnte anses som en mer umiddelbar fare, utgjør sistnevnte mer langsiktige farer.

Ukrainas forsvarsminister Oleksii Reznikov erklærte i år at Russland må beseires på slagmarken og at Ukraina har bevist at det er mulig. Han beskrev krigen som en «treningsplass» for vestlige våpen og taktikker.

Pentagon-tjenestepersoner overvåker krigen i Ukraina nøye og tar lærdom fra den, inkludert verdien av kryptert kommunikasjon, hvordan elektronisk krigføring brukes, viktigheten av logistikk og planlegging, samt de dødelige nye rollene droner spiller.

– Det handler om kapasiteter som sikrer at allierte og partnere forlater slagmarken som vinnere. Fordi, som vi alle vet, i vår virksomhet er det ingen premie for nest beste, sa Badia.

